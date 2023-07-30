Психологи назвали признак любви, который должен очень насторожить партнера. И вот почему

Многие люди мечтают встретить человека, который просто засыплет их проявлениями своей любви. На первый взгляд, это выглядит очень романтично, но на самом деле чрезмерное внимание со стороны партнера должно насторожить. Психологи такую модель поведения называют "бомбардировкой" любовью.

Почему это не просто манипуляционная тактика, а также разновидность психологического насилия, объясняют на странице психологического здоровья Kyiv dvoryk в Instagram .

Как выглядит "бомбардировка" любовью

Бомбардировка любовью - это тактика, знакомая пользователям приложений для свиданий и тем, кто активно знакомится с потенциальными романтическими партнерами. Она состоит в том, что человек буквально выстраивает идеальный образ себя и окружает потенциального романтического партнера чрезвычайным количеством внимания.

Когда вы находитесь на стадии знакомства с новым человеком, присматриваетесь к нему и размышляете о силе своей симпатии к нему, самый простой способ заставить вас принять правильное решение - это продемонстрировать идеальное отношение.

"Бомбардировку" любовью можно распознать по этим признакам:

чрезмерная лесть и похвала

человек очень быстро раскрывается и много говорит о своих глубоких чувствах к вам, хотя вы почти незнакомы

подарки без повода

ранние разговоры о вашем общем будущем

человек пытается занять собой все ваше свободное время, это также может проявляться в ежедневных пожеланиях "доброго утра" и "сладких снов"

Почему такие проявления опасны

"Бомбардировщики" стремятся быстро получить чужое расположение и внимание, чтобы чувствовать власть и поддержать свое эго. По мнению психотерапевта и доктора наук Лори-Никсон Бетеа, такое поведение присуще людям с нарциссическим расстройством личности.

За идеализацией и похвалами может следовать обесценение и абьюзивное поведение. Например, человек слушает вас очень внимательно, расспрашивает о жизни и целях, а затем при случае высмеивает и унижает важные для вас вещи. Или молча исчезает без объяснений, провоцируя этим чувство вины.