Психологи назвали ознаку любові, яка має дуже насторожити партнера. І ось чому

Багато хто мріє зустріти людину, яка просто засипле їх проявами своєї любові. На перший погляд, це виглядає дуже романтично, але насправді надмірна увага зі сторони партнера має насторожити. Психологи таку модель поведінки називають "бомбардуванням" любов'ю.

Чому це не просто маніпулятивна тактика, а також різновид психологічного насилля, пояснюють на сторінці психологічного здоров'я Kyiv dvoryk в Instagram .

Як виглядає "бомбардування" любов'ю

Бомбардування любов’ю - це тактика, що знайома користувачам додатків для побачень та тим, хто наразі активно знайомиться з потенційними романтичними партнерами. Вона полягає у тому, що людина буквально вибудовує ідеальний образ себе та оточує потенційного романтичного партнера надзвичайною кількістю уваги.

Коли ви перебуваєте на стадії знайомства з новою людиною, придивляєтесь до неї та міркуєте щодо сили своєї симпатії щодо неї, найпростіший спосіб змусити вас прийняти правильне рішення - це продемонструвати ідеальне ставлення.

"Бомбардування" любов'ю можна розпізнати за цими ознаками:

надмірні лестощі та похвала

людина надзвичайно швидко розкривається та багато говорить про свої глибокі почуття до вас, хоча ви майже незнайомі

подарунки без приводу

ранні розмови про ваше спільне майбутнє

людина намагається зайняти собою весь ваш вільний час, це також може проявлятись у щоденних побажанням "доброго ранку" і "солодких снів"

Чому такі прояви небезпечні

"Бомбардувальники" прагнуть швидко отримати чужу прихильність і увагу, щоб відчувати владу і підтримати своє его. На думку психотерапевта та доктора наук Лорі-Ніксон Бетеа, така поведінка притаманна людям із нарцисичним розладом особистості.

За ідеалізацією та похвалами може слідувати знецінення та аб'юзивна поведінка. Наприклад, людина слухає вас дуже уважно, розпитує про життя та цілі, а потім при нагоді висміює та принижує важливі для вас речі. Або мовчки зникає без пояснень, провокуючи цим почуття провини.