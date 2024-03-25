Психолог сказал, в какие моменты мужчина действительно нуждается в поддержке (видео)
Мужчины также нуждаются в поддержке в разные этапы своей жизни, но их психология работает иначе, поэтому в поддержке они нуждаются в определенные моменты своей жизни.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -видео психолога Дмитрия Остапенко.
В какие моменты мужчину необходимо поддерживать
Стоит сразу сказать, что мужчины тоже уязвимы, и им тоже время от времени нужна поддержка находящейся рядом женщины. Но это совсем не касается кризисных моментов в их жизни.
"Мужчине нужны слова поддержки в моменты его успеха, когда он прорывается на новый уровень, когда у него какая-то сделка сработала, когда он заработал вместо 2-х тысяч долларов, привычных для него - 10, вот в эти моменты ему нужна поддержка, ибо в эти моменты он чувствует фрустрацию", - говорит психолог.
Также Дмитрий приводит пример с новой машиной, если мужчина шел к этой цели несколько лет, потому что после покупки начинается состояние фрустрации и мужчина начинает думать, куда ему дальше двигаться, то есть он дезориентирован.
В какие моменты мужчину нужно поддерживать (фото: Freepik)
"Именно поэтому в эти моменты нужно подставить плечо, спросить, поговорить, предложить, возможно, помощь", - объясняет Дмитрий.
То есть мужчине нужно помогать тогда, когда он двигается вверх и у него все получается.
"А вот когда мужчина в критическом состоянии, его не нужно трогать. Следует окружить его другими мужчинами, которые находятся сейчас в лучшем состоянии, и вместе с ними он начнет понемногу вылезать из своей "ямы", - комментирует психолог.
Так что, если у мужчины кризис - просто дайте ему время и не трогайте, он разберется. А когда у него выход на новый уровень, там нужно спросить, возможно предложить помощь.
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