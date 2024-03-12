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Психолог сказал, почему дети попадают в плохие компании (видео)

Почему дети попадают в плохие компании (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Дети часто попадают в плохие компании, от чего страдают и они сами, и их родители. Но почему так происходит?

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео психолога Алексея Сатановского в Instagram.

Почему дети попадают в плохие компании

"Дети попадают в плохие компании по одной причине, я сейчас не говорю обо всех случаях, но чаще всего они, ленивые, безответственные, плохо себя ведут, не делают что, чего-то не умеют, ссорятся", - говорит психолог.

По словам Алексея, мы все взрослые олимпийские чемпионы по критике. Быть среди хороших людей плохой – это неприятно. А вот попасть в какую-то компанию, где такие же плохие дети, ты становишься там крутым. И вот ребенок попадает в такую компанию и он, во-первых, уже перестает себя чувствовать не таким, как нужно, он чувствует себя среди своих.

Почему дети попадают в плохие компании (фото: Freepik)

Ребенок чувствует себя крутым и классным, а это приятно, это приятное ощущение. Ибо чувствовать себя постоянно плохим – это неприятное чувство. И куда ребенок выбирает уйти? Конечно, туда, где она чувствует, что ее уважают, ценят, где она что-то означает и имеет какой-то статус в обществе.

"Следует чувствовать в себе, в первую очередь подмечать в ребенке что-то хорошее, что-то классное, что у него получается, за что его можно уважать. Они не рождаются такими, они рождаются здоровыми, а потом мы, делаем их такими, каковы мы сами "-, объяснил Алексей.

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