5 распространенных ошибок в воспитании детей, которых следует избегать родителям

Родители часто совершают ошибки, и это вполне нормально, ведь никто не идеален. Однако следует исправляться, ведь некоторые ошибки могут негативно повлиять на дальнейшую жизнь ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский сайт Verywell family .

Отсутствие примера

Психолог Эмили Гуарнотта рассказала, что дети смотрят на модели в своем окружении, чтобы узнать, что приемлемо, а что нет. Поскольку дети больше подвергаются контакту с родителями, очень важно показывать пример.

Быть хорошим образцом для подражания также позволяет детям научиться положительному поведению. Например, детям полезно видеть в действии навыки здорового общения и разрешения конфликтов.

Безосновательные угрозы

Часто при воспитании детей родители используют угрозы и шантаж. Заставить ребенка выполнять домашние обязанности (убирать в комнате, складывать игрушки и одежду) является для родителей непростой задачей.

Взрослые могут угрожать, что не позволят ребенку смотреть телевизор, играть в компьютерные игры и гулять.

Однако если ребенок слышит только угрозы или предупреждения, он понимает, что у него есть второй, третий шанс и т.д.

Стоит напомнить ребенку о последствия, которые возникли в прошлый раз, например: "Помнишь, что случилось вчера, когда ты не пошел ужинать?". Такие напоминания помогают дисциплинировать ребенка, а также делают предупреждения весомыми для него.

Воспитание с гневом

Гнев мешает трезво мыслить. Если он направлен на детей - это самая плохая ошибка, которую родители допускают в процессе воспитания.

Взрослые в порыве гнева способны сказать ребенку то, о чем впоследствии пожалеют. Кроме того, вы можете сердиться на ребенка, когда он не обязательно виноват в той или иной ситуации.

Чтобы избежать необдуманных поступков, сначала успокойтесь, а затем спокойно объясните свою точку зрения. Важно помочь ребенку найти решение проблемы, а затем добиться желаемого результата.

Неумение слушать ребенка

Слушая своего ребенка, вы подтверждаете его мысли и чувства. Это также показывает вашему ребенку, что он важен для вас, и помогает построить более крепкую связь между вами.

Также это поможет ребенку развить здоровую самооценку и показывает ему, что слушать других - это важно.

Не проявление интереса к ребенку

Если малыш чувствует, что его не любят, но требуют от него безоговорочного послушания, то он будет вести себя плохо, чтобы привлекать к себе внимание.

Если вы хотите, чтобы дети выросли самостоятельными и уверенными в себе личностями, которые смогут постоять за себя, дайте им возможность выбирать и иметь собственное мнение.

Интересуйтесь делами своих детей, их мыслями и желаниями и чаще говорите им, что вы их любите.