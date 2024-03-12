UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Психолог сказав, чому діти потрапляють у погані компанії (відео)

Чому діти потрапляють у погані компанії (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Діти часто потрапляють у погані компанії, від чого страждають і вони самі, і їхні батьки. Але чому так стається?

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео психолога Олексія Сатановського в Instagram.

Чому діти потрапляють у погані компанії

"Діти потрапляють до поганих компаній з однієї причини, я зараз не кажу про всі випадки, але частіше за все вони, ліниві, безвідповідальні, погано себе поводять, не роблять що, чогось не вміють, сваряться", - каже психолог.

За словами Олексія, ми ж всі дорослі олімпійські чемпіони з критики. Бути серед гарних людей поганою - це неприємно. А от потрапити у якусь компанію, де такі ж самі погані діти, ти стаєш там крутим. І от дитина потрапляє у таку компанію і вона, по-перше, вже перестає себе відчувати не такою, як потрібно, вона почуває себе серед своїх. 

Чому діти потрапляють у погані компанії (фото: Freepik)

Дитина відчуває себе крутою та класною, а це ж приємно, це приємне відчуття. Бо відчувати себе постійно поганим - це неприємне відчуття. І куди дитина вибирає піти? Звісно туди, де вона відчуває, що її поважають, цінують де вона щось означає та має якийсь статус у суспільстві. 

"Варто відчувати в собі, в першу чергу підмічати в дитині щось хороше, щось класне, що у неї виходить, за що її можна поважати. Вони не народжуються такими, вони народжуються здоровими, а потім ми, робимо їх такими, якими є ми самі" -, пояснив Олексій. 

Читайте РБК-Україна в Google News
виховання дітейДіти