Психолог рассказал, как формируется уверенность в себе

Как формируется уверенность в себе

Взрослые люди не всегда могут быть уверены в себе и это очень сильно влияет на их жизнь и на то, как с ними общаются другие. Также уверенность в себе решает, как далеко человек продвинется в вопросах карьеры, личных отношений, друзей и социальной жизни.

Многие считают, что для того, чтобы иметь уверенность в себе, нужно сначала чего-то достичь, но все наоборот - без уверенности не будет достижений, поскольку человек не чувствует смелости и не до конца понимает как действовать. Любой стресс или сложная ситуация выбивает из колеи и возвращает человека на исходный этап.

На самом же деле наша уверенность и здоровая оценка себя начинает формироваться еще в детстве, когда мы начинаем себя познавать, понимать свои желания и проявляться так, как она того желает и не учитывать мнение взрослых, сверстников и родных, которые ставят рамки.

"Принцип хочется, принцип удовольствия получить здесь и сейчас. Когда ребенок выбирает, что он хочет, формируется уверенность. Да, он оттуда, уверенность в себе, то есть ребенок начинает понимать, что он может повлиять на ситуацию", - говорит психолог.

"А вот когда такого не происходит, то уже во взрослой жизни человек начинает не понимать чего он хочет или он начинает своими желаниями считать социально-стереотипно принятые желания", - продолжает Алексей.

Выходит, что на формирование самооценки влияет детство и понимание своих желаний и, конечно, достижение целей, которые мы сами ставим перед собой уже во взрослом возрасте. Ведь если поддаваться социуму и общим шаблонам - уверенность никогда не придет в нашу жизнь.