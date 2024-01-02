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Психолог розповів, як формується впевненість в собі

Як формується впевненість в собі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

З питанням невпевненості в собі стикається велика кількість людей, але причини для цього у кожного свої та не кожен знає, як бути впевненим.

Про те, як саме формується впевненість у собі та своїх силах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Олексія Сатановського.

Як формується впевненість в собі 

Дорослі люди не завжди можуть впевненими в собі й це дуже сильно впливає на їхнє життя та на те, як з ними спілкуються інші. Також впевненість у собі вирішує, як далеко людина просунеться у питаннях кар’єри, особистих стосунків, друзів та соціального життя. 

Багато хто вважає, що для того, аби мати впевненість в собі, потрібно спочатку чогось досягти, але ж все навпаки - без впевненості не буде досягнень, оскільки людина не відчуває сміливості та не до кінця розуміє як діяти. Будь-який стрес чи складна ситуація вибиває з колії та повертає людину на початковий етап. 

Насправді ж наша впевненість та здорова оцінка себе починає формуватися ще у дитинстві, коли ми починаємо себе пізнавати, розуміти свої бажання та проявлятися так, як вона того бажає і не зважати на думку дорослих, одноліток та рідних, які ставлять рамки. 

"Принцип хочеться, принцип задоволення отримати тут і зараз. Коли дитина обирає, що вона хоче, формується впевненість. Так, вона звідти, впевненість в собі, тобто, дитина починає розуміти, що вона може вплинути на ситуацію", - каже психолог. 

"А ось коли такого не відбувається, то вже в дорослому житті людина починає не розуміти чого вона хоче або вона починає своїми бажаннями вважати соціально-стереотипно прийняті бажання", - продовжує Олексій. 

Виходить, що на формування самооцінки впливає дитинство та розуміння своїх бажань і, звісно, досягнення цілей, які ми самі ставимо перед собою вже у дорослому віці. Адже якщо піддаватися соціуму та загальним шаблонам - впевненість ніколи не прийде до нашого життя.

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