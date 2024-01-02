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Почему во время праздников появляется чувство одиночества

Вторник 02 января 2024 18:41
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Почему во время праздников появляется чувство одиночества Чувство одиночества во время праздников (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Часто люди чувствуют одиночество во время праздников и на это влияют различные факторы.

О том, почему человек может почувствовать одиночество во время праздников, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Mentoly в instagram.

Почему одиночество чувствуется во время праздников

На самом деле причин для этого много, возможно, человек вообще чувствует себя одиноко в компаниях, или не имеет друзей и празднует сам. Могут быть сложные отношения с разными и это тоже влияет на состояние.

Одиночество в праздничный период свидетельствует о желании разделить это время с близкими и приятно провести праздники почувствовать себя нужными поделиться своим теплом с другими. Когда закрыть эту необходимость нет возможности, возникает сильное чувство изолированности и ненужности.

Также на чувство одиночества влияют следующие факторы:

  • изменение режима сна
  • чувство большей усталости, чем обычно
  • чувство тревоги, беспокойства или тревоги
  • трудности с концентрацией
  • изменение аппетита или веса
  • потеря удовольствия от того, что раньше доставляло удовольствие
  • чувство ничтожности или вины
  • подавленное, раздражительное настроение

Причина первая

Чувствуете изолированность, из-за отсутствия возможности быть с родными

Как быть. Сделайте празднование онлайн с теми, с кем вам хотелось 6 провести праздники. Спланируйте ужин и приготовьте одни блюда, посмотрите фильм и поиграйте в игры.

Причина вторая

Испытываете финансовый стресс из-за возможных чрезмерных затрат или трудностей с приобретением подарков.

Как быть. Договоритесь с друзьями о Тайном Санте с ограниченным бюджетом, что будет подходить всем в компании. Сделайте подарок своими руками, он может быть продуманным и недорогим. Ваши друзья будут знать, что вы вложили время, свою работу, энергию в разработку этого подарка и ценят его еще больше.

Причина третья

Есть нереалистичные ожидания, что праздники - это непрерывная радость и праздничное настроение

Как быть. Социальные сети оказывают большое влияние на наши ожидания, поэтому попробуйте переключить свое внимание на все, что Вы делаете в своей жизни, а не сравнивать себя с другими и жизнью, которую они изображают в сети.

Ни чувство одиночества, ни какое-либо другое чувство не определяет нас как личностей. Единственное, о чем свидетельствует одиночество - это стремление быть нужными, обмениваться энергией с другими и испытывать принятие, любовь и доверие.

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