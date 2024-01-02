Как увеличить шансы достичь целей в 2024 году

Каждый год мы ставим себе новые цели, бросаем вызовы и стараемся воплотить их в жизнь.

А о том, как увеличить шансы на достижение целей в Новом году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психологической платформы Purport.

Как увеличить шансы на достижение целей в 2024 году

Начало нового года - это символ новой страницы жизни, но как быть с тем, что, перевернув календарь на 2024 год, неопределенность и неуверенность остается.

Стоит ли строить планы в таких условиях или все-таки ждать до лучших времен? Однозначно, что нужно. Планирование придает уверенности и сил преодолеть препятствия, это как маяк, указывающий верный путь.

А чтобы планы не оставались просто записями, а превращались в результат, необходимо придерживаться определенных принципов.

Настроить марафон с препятствиями Будьте готовы, что на пути встретятся препятствия и неудачи. Возможно, вы будете вынуждены отказаться от своих целей, или перенести их на позже. Не беритесь всего сразу, ведь можно быстро выдыхаться и потерять мотивацию. Реалистично оценивайте ситуацию и свои силы.

Как увеличить шансы на достижение целей в 2024 году (фото: Freepik)

Составлять гибкий план

Следует иметь не один план, а несколько: оптимистический, пессимистический и реалистичный. Таким образом вы сможете быть подготовленным к различным сценариям и не терять свой вектор движения. Разместите свои цели в порядке приоритетности, чтобы когда будет форс-мажорная ситуация, то выполнять самое важное.

Сосредоточиться на том, что контролируете больше всего

Выясните, какие аспекты жизни вы больше всего контролируете. Это лучшие области для построения планов, поскольку вероятность того, что вы столкнетесь с препятствиями - самая маленькая.

Не ждать понедельника

Не нужно ждать какой-либо конкретной даты или события, чтобы начать, небольшими шагами идти к своей цели. Подумайте, чего вы действительно хотите, и что можно сделать уже сегодня, чтобы приблизиться к этому.

Возродить веру в себя

Даже если все предыдущие планы пошли "коту под хвост", это не повод отказываться от планирования. Сомнения в своих силах могут снизить мотивацию, но нужно набраться смелости и попробовать еще раз.