Психолог рассказал, почему так важно благодарить друг друга

Почему важно благодарить друг друга

"Никто никому ничего не должен, просто благодарить друг друга - это ведь так легко и так просто, но мы привыкли к этому, конечно не привыкли", - отмечает сразу психолог.

Если тебе партнер что-то дает, ты начинаешь благодарить, если ты даешь что-то партнеру, он начинает говорить слова благодарности. И по словам психолога, если просто начать говорить "спасибо" своему партнеру не только за поступки и подарки, но и по пустякам, то можно быстро заметить, насколько сильно изменятся ваши отношения.

Благодарность позволяет человеку понять, что его поступки не бессмысленны и мелки. Это придает вес не только отношениям в паре, но и в дружбе, в отношениях между коллегами, знакомыми и просто в быту.

Людям всегда приятно слышать благодарность за свои действия, за свою работу, слова и т.д. Благодарность она работает как мотиватор для новых свершений, как для женщин, так и для мужчин, здесь исключений нет.

Психолог говорит, что именно в отношениях мужчины и женщины, благодарность друг другу играет важную роль и способна вывести отношения на новый уровень, который покажет, что строить отношения, это работа, которая иногда может быть просто словами, которые действительно важны и главное то, что они работают.

Сказать слово "спасибо" - это так просто, но люди не делают этого, ведь не сочтут нужным делать это всегда.

Поэтому благодарить людей - это действительно важный инструмент коммуникации, который способен растопить лед, улучшить отношение других к вам и наоборот и даже вывести вас на новый уровень отношений и жизни в целом.