Что такое личные границы и почему они могут быть опасны

Личные границы далеко не все умеют строить и именно поэтому становятся заложниками внешних обстоятельств и не решают в своей жизни почти ничего.

О том, что такое личные границы и почему они иногда бывают опасными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Алексея Сатановского.

Что такое личные границы

"Твои границы, это о тебе, только без влияния извне и без твоего влияния наружу. Свои границы - это о твоих желаниях, о твоих возможностях, о твоих мыслях, о твоих ощущениях", - говорит психолог.

Когда ты знаешь свои личные границы, ты можешь сосредоточиться на своих желаниях и потребностях, то есть можешь устроить свой комфорт. А это очень важно, потому что твои границы - это о том, как ты можешь потом построить отношения с другими людьми в рамках своего комфорта.

Что происходит когда человек строит жесткие границы

"Человек с жесткими границами не дает себе свободы, он не дает возможности выражать свои чувства или показывать их другим людям", - констатирует факт психолог.

Также Алексей отметил, что человеку с жесткими кодонами очень сложно строить отношения в социуме, они не умеют быть гибкими. К примеру, в романтических отношениях, в которых всегда нужно находить компромисс - становится для них трудной задачей.

Исходя из этого, психолог отметил, что свои границы нужно делать гибкими, то есть определить их и понять, что твое.

"Нужно определить, где есть твой комфорт, твои потребности, но иногда идти на компромиссы. Это тоже очень важно и круто, когда случается так, что ты можешь пойти на компромисс не выходя за собственные границы эмоций, ощущений и своего комфорта", - отметил Алексей.

Выходит, что в любых условиях собственные границы должны быть, но не жесткие, иначе в таком случае, они лишь сделают нашу жизнь более сложной и здесь уже кроме самого тебя никто не облегчит отношения с социумом.