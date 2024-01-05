Психолог назвала типы женщин, которых следует избегать

При поиске второй половинки мужчинам следует быть осмотрительными. Среди них есть такие типы женщин, которых лучше избегать, ведь они вам могут не подойти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

Драматические личности

Речь идет о женщинах, которые всегда в центре конфликтов, ищут драму или постоянно переживают невзгоды, могут истощить вашу энергию.

У них много эмоционального багажа за спиной, и они сделают все, что превратить вашу жизнь в одно непрерывное выяснение отношений. Ничего, кроме страданий, такая женщина дать не в состоянии.

Эгоцентрические

По словам психолога, это женщины, которые думают только о себе и не учитывают другие точки зрения, могут не быть способны к здоровым отношениям.

Манипулятивные

Это те, кто использует других для своих целей или всегда пытаются управлять ситуацией. Также они могут оказать негативное влияние на ваши отношения и самочувствие.

Психолог отметила, что это не обязательно категории, которые следует избегать абсолютно, но в отношениях важно определить, что для вас здорово и комфортно, а что нет.

Где можно познакомиться с девушкой

Потенциально возможными местами знакомства с девушками могут быть следующие.

Улица

Одно из самых распространенных мест знакомства. Сюда включаем прогулки и парки со скверами, а также остановки для общественного транспорта.

Общественный транспорт

Способ хорош тем, что время ограничено. Поэтому сразу будет понятно, готова ли девушка к знакомству или нет.

Кафе и рестораны

Хорошее место для знакомства. Даже если девушка не готова к длительному общению в этот вечер, то можно договориться о встрече в следующий раз.

Театры и кино

Такие места тоже могут подойти для знакомства. Однако дело может осложниться тем, что вы можете отвлекать девушку от просмотра. Лучше будет составить ей компанию после окончания фильма или спектакля.