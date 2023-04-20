Какие чувства и эмоции люди часто путают с любовью

Порой люди встречают свою половинку еще в юности и сразу понимают, что чувства серьезные. А кто-то годами ищет "своего" человека, с которым ему будет хорошо и часто ошибается.

Любовь - самое высшее из всех человеческих чувств на земле. Встретить свою родственную душу и пронести любовь сквозь годы и трудности, мечтает почти каждый человек.

Какие чувства, эмоции и действия люди чаще все путают с настоящей любовью - читайте в материале Styler ниже.

Ощущение комфорта

Люди, с которыми нам невероятно комфортно проводить время и находиться рядом, встречаются довольно часто. Такие партнеры дают ощущение тепла и безопасности, с ними можно поговорить обо всем на свете.

И такое ощущение часто говорит о начале любви, но совсем не говорит о том, что это чувство есть уже или будет обязательно. Иногда комфорт бывает без всяких глубоких чувств, например, у друзей.

Романтизм

Существуют личности, которые живут не реальностью, а фантазиями. Обычно это очень творческие люди, которые могут посвятить другому человеку стихотворение или песню. Но все волшебные слова - это всего лишь полет фантазии. Недаром искусство является высшим проявлением творческих способностей человека.

Однако посвящение стихотворений или музыки, написанная картина и другие романтические проявления талантов - не являются настоящей любовью. Порой любовь для них - объект их творчества, а не чувство.

Общий язык

Взаимопонимание и общий язык можно найти почти с любым человеком на планете, если задаться такой целью. Порой бывает так, что у людей быстро появляется эмоциональная связь или полное понимание друг друга. В основном это проявляется общими взглядами на жизнь, интересами и точкой зрения на важные темы.

Но и такой человек необязательно ваша вторая половинка. Вы могли воспитываться в схожих условиях, в похожих социальных прослойках. Такая связь может давать ощущение близости и единства, но любовью тут не пахнет.

Сексуальная привлекательность

Ох, сколько мужчин и женщин пали жертвой этого обмана. Страсть и сексуальное влечение ошибочно принимали за любовь, создавали браки, пары, а потом все рассыпалось на мелкие кусочки.

А все дело в том, что во время любви и во время оргазма, в кровь выбрасываются одни и те же гормоны. Разница только в интенсивности и скорости возникновения этих гормонов.

Во время секса гормоны выбрасываются быстро, они затуманивают мышление и разум. И когда приходит насыщение друг другом, многие обнаруживают, что понятия не имеют, кто же рядом с ними находится.

Грусть по прошлой любви

Разрыв с партнером приносит горечь, боль, одиночество и печаль. Со временем неприятные воспоминания начинают вытесняться - этот процесс служит защитой для психики. А вот приятные моменты начинают всплывать все ярче.

Человеку начинает казаться, что он упустил свое счастье и настоящую любовь. Именно на этой волне происходят все "возвращения" и воссоединения. Но в 99,99% случаях - это иллюзия и на самом деле происходит романтизация прошлых отношения. И это тоже совсем не любовь.

Восхищение

Очень частая ловушка, так как эти эмоции часто путают с настоящими чувствами. Восхищение - это признание силы, способностей, достижений, красоты. Оно блестит яркими красками и это блеск скрывает недостатки партнера.

Блеск со временем померкнет, а под ним обнаружится настоящий человек с огромным количеством негативных черт характера.

А порой и мы сами теряем голову, когда кто-то восхищается нами и уверены, что влюблены в этого человека.

Связь после одиночества

Люди страдают от одиночества значительно чаще, чем мы можем предположить. Одинокие люди стараются использовать любую возможность, чтобы избавиться от пустых вечеров и холода в постели.

Даже самый невинный флирт или знак внимания может показаться настоящими чувствами. И на самом деле, это к реальным чувствам никакого отношения не имеет.

Жалость

Она возможна при наличии чувствительности и способности проявлять сочувствие. И она является важной составляющей любви. Ранее даже говорили, что "жалеет, значит любит". И жалость проявлять должны оба - и мужчина, и женщина.

Но жалость и способность пожалеть другого человека, проявить сочувствие и поддержать - не является само себе проявлением истинных чувств.

Забота

Порой это первое проявление любви, с которым сталкиваются многие люди. В заботе нуждаются многие люди, даже самодостаточные и сильные. По природе человек нуждается в заботе с первых дней жизни, а во взрослом возрасте ее отчаянно не хватает. Через заботу мы получаем сигнал: "ты важен", "ты нужен".

Влюбиться в человека, который проявляет заботу, можно очень легко. Это называется механизм проекции. Но настоящая любовь - это значительно больше, чем просто забота.