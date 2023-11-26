Психолог объяснила, как женщина разрушает мужчину в мужчине

Довольно часто женщины не замечают, как своими поступками, поведением и словами разрушают своих мужчин. А потом остаются недовольны тем, как сами мужчины относятся к ним.

Как женщина разрушает мужчину в мужчине

Татьяна, прежде всего, рассказала о том, какие поступки со стороны женщины могут повлиять на мужское эго, которое является "кнопкой старта" для мужских достижений и влияет на мужское поведение.

"В первую очередь, думаю, это будет обесценивание всех действий и вкладов мужчины. Это неуважение к его потребностям, личному пространству, не видение в нем его личности, человека, со своими чувствами, процессами, переживаниями. Мужчины - это тоже живые люди, которым бывает еще сложнее, чем нам может казаться ”, - говорит психолог.

Овчаренко также рассказала и назвала вещи, на которые стоит обратить внимание в мужском поведении. И о том, можно ли заметить, как разрушается мужчина изнутри.

"Это может проявляться разными путями: кто-то идет глубоко у себя, кто-то в агрессию (пассивную или открытую), кто-то в работу, задержки на работе, то есть идет избегание контакта с женщиной. В крайностях - это алкоголь и другие вредные зависимости. Но обычно мы видим, что другому человеку плохо, он страдает, но не всегда хотим это признавать, тем более, брать на себя ответственность и останавливать свое токсическое поведение по отношению к партнеру", - отметила.

Styler спросил у психолога, с какими женщинами рядом мужчины становятся мягкими и разрушают в себе сильного и властного партнера по отношению к женщине.

"С одной стороны, мягкость - это не о слабости. Для меня это о силе и чувственности, доброте, в том числе и мужской нежной натуре, которая и дарит нам много тепла и заботы, которой мы хотим". может быть другая ситуация, когда ответственный и целеустремленный, всегда действующий человек - превращается в апатичного и не желающего реализовываться и двигаться вперед. Вот здесь и возникает вопрос: где я иду в перекос своего проявления? Стану мамой, мужчиной в отношениях?", - объясняет Овчаренко

Но свой ответ Татьяна дополнила тем, что бывают случаи, когда начинает срабатывать страх и сценарий "я всё сама" у женщины и она отбирает у мужчины его часть инициативы, начинает с ним конкурировать за власть и в конце остается не с тем ожидаемым результатом.

Как женщина разрушает мужчину в мужчине (фото: Freepik)

Мы имеем влияние друг на друга, имеем силу, которая может либо создавать, либо разрушать. Но вместе с тем, у каждого есть выбор и возможность выстраивать границы: продолжать тонуть в пропасти разрухи (то есть, самому себя разрушать) или что-то с этим делать. Иногда единственный выход - это завершение таких отношений, в которых мы начинаем разрушать сами себя и партнера", - отмечает психологиня.

Татьяна также рассказала, чего категорически нельзя делать женщинам, если они хотят видеть рядом с собой сильного и решительного мужчину: