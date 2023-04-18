Как в начале отношений понять, что мужчина вас использует: 7 четких признаков

На первых стадиях отношений женщины на своего избранника смотрят сквозь "розовые очки". Они порой не замечают в поведении мужчины тревожные звоночки и даже откровенные сигналы о том, что стали жертвой манипулятора. И даже эмоциональный дискомфорт не заставляет женщин воспринимать поведение мужчины критично.

Какие 7 четких сигналов указывают на то, что мужчина просто использует женщину - читайте в материале ниже.

Почему первые этапы отношений важны

Мужчина может использовать женщину в разных целях - как сексуального партнера, как спонсора, как поставщика необходимых эмоций и восхищения. Но во всех случаях результат будет один - пока будет действовать новизна и его манипуляции, мужчина будет находиться рядом. А потом просто исчезнет, так как его намерения были далеки от серьезных.

Поэтому женщинам важно в начальных периодах сохранять бдительность, присматриваться к поведению мужчины и прислушиваться к собственным ощущениям. Иначе есть огромный риск потратить много своего времени, душевных сил и денег на человека, который этого просто не достоин.

Как понять, что мужчина просто использует

Появляется только в удобное для него время. Такой партнер рассматривает женщину только как инструмент для удовлетворения своих нужд: физических, эмоциональных, бытовых или финансовых. Каждое его появление - подарок для влюбленной женщины, которая готова выслушать, оказать поддержку.

Он высмеивает и обесценивает. По сути, мужчина использует газлайтинг - одну из форм манипуляции. Его слова, поступки и отношение ставят под сомнение способность женщины воспринимать происходящее, они создают ощущение "со мной что-то не так".

Например, он говорит:

"нужно быть попроще"

"нельзя на все обижаться"

"у тебя ненормальная реакция на шутки"

"все так строят отношения"

"это мои правила, если хочешь быть со мной"

Такая скрытая агрессия причиняет боль, снижает самооценку и никогда не бывает у человека, которая испытывает настоящие чувства.

Очень долго не отвечает на сообщения. Или переносит ваши встречи, не соблюдает договоренности. У такого мужчины есть тысячи более важных дел и собеседников, поэтому проявление уважения к вам - стоит в последних строчках его списка дел.

Не проявляет сочувствия. Женщина рассказывает о том, что происходит в ее жизни, о своих переживаниях - но партнер говорит о себе, не проявляет эмпатию, не проявляет интерес к тому, что слышит, не предлагает поддержку. По сути, для такого человека общение и отношения с женщиной ценности не представляют.

Возносит женщину на пьедестал. Увы, есть и совершенно обратная сторона медали, когда мужчина с первых свиданий высказывает восхищение, восторг, окружает заботой и вниманием и даже готов сразу жениться. Поверьте, чаще всего это шоу, которое будет очень коротким и это восхищение быстро сменится разочарованием и неприятностями.

В омут с головой и импульсивные поступки - таким грешат эмоционально незрелые мужчины, а порой - еще и с нарциссическими наклонностями. Им необходимо идеализировать партнера, создать видимость тесной связи, чтобы потом держаться на контроле и манипуляциях.

Он не пускает вас в свою жизнь. Этот признак опасен почти на каждом этапе развития отношений, кроме самых первых свиданий. То есть, видимость близости есть - он может часами жаловаться на начальника, рассказывать о сестре или маме. И женщина будет знать о трудностях на работе, домашних животных, соседях и начальнике. Но о том, что творится в голове и сердце - женщина знать не будет.

Более того, если через несколько недель и даже месяцев мужчина не знакомит со своим окружением, не зовет на встречи с друзьями, с родителями - то есть большой риск, что женщина для него всего лишь "временный вариант".

Мужчина просит помочь материально. Сначала он восхищается женщиной, ходит на свидания, даже дарит подарки. Но потом начинает жаловаться и просить о помощи - то кошелек забыл, то зарплату вовремя не выплатили, и начинает просить в долг.

Может даже предложить жить вместе, но на вашей территории. В первом случае - мужчина может исчезнуть с огромным долгом женщине. Во втором - он поселится в квартире женщины и начнет питаться за ее счет. При этом избавиться от него будет весьма сложно.