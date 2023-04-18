Как в начале отношений понять, что мужчина вас использует: 7 четких признаков
На первых стадиях отношений женщины на своего избранника смотрят сквозь "розовые очки". Они порой не замечают в поведении мужчины тревожные звоночки и даже откровенные сигналы о том, что стали жертвой манипулятора. И даже эмоциональный дискомфорт не заставляет женщин воспринимать поведение мужчины критично.
Какие 7 четких сигналов указывают на то, что мужчина просто использует женщину - читайте в материале ниже.
Почему первые этапы отношений важны
Мужчина может использовать женщину в разных целях - как сексуального партнера, как спонсора, как поставщика необходимых эмоций и восхищения. Но во всех случаях результат будет один - пока будет действовать новизна и его манипуляции, мужчина будет находиться рядом. А потом просто исчезнет, так как его намерения были далеки от серьезных.
Поэтому женщинам важно в начальных периодах сохранять бдительность, присматриваться к поведению мужчины и прислушиваться к собственным ощущениям. Иначе есть огромный риск потратить много своего времени, душевных сил и денег на человека, который этого просто не достоин.
Как понять, что мужчина просто использует
Появляется только в удобное для него время. Такой партнер рассматривает женщину только как инструмент для удовлетворения своих нужд: физических, эмоциональных, бытовых или финансовых. Каждое его появление - подарок для влюбленной женщины, которая готова выслушать, оказать поддержку.
Он высмеивает и обесценивает. По сути, мужчина использует газлайтинг - одну из форм манипуляции. Его слова, поступки и отношение ставят под сомнение способность женщины воспринимать происходящее, они создают ощущение "со мной что-то не так".
Например, он говорит:
- "нужно быть попроще"
- "нельзя на все обижаться"
- "у тебя ненормальная реакция на шутки"
- "все так строят отношения"
- "это мои правила, если хочешь быть со мной"
Такая скрытая агрессия причиняет боль, снижает самооценку и никогда не бывает у человека, которая испытывает настоящие чувства.
Очень долго не отвечает на сообщения. Или переносит ваши встречи, не соблюдает договоренности. У такого мужчины есть тысячи более важных дел и собеседников, поэтому проявление уважения к вам - стоит в последних строчках его списка дел.
Не проявляет сочувствия. Женщина рассказывает о том, что происходит в ее жизни, о своих переживаниях - но партнер говорит о себе, не проявляет эмпатию, не проявляет интерес к тому, что слышит, не предлагает поддержку. По сути, для такого человека общение и отношения с женщиной ценности не представляют.
Возносит женщину на пьедестал. Увы, есть и совершенно обратная сторона медали, когда мужчина с первых свиданий высказывает восхищение, восторг, окружает заботой и вниманием и даже готов сразу жениться. Поверьте, чаще всего это шоу, которое будет очень коротким и это восхищение быстро сменится разочарованием и неприятностями.
В омут с головой и импульсивные поступки - таким грешат эмоционально незрелые мужчины, а порой - еще и с нарциссическими наклонностями. Им необходимо идеализировать партнера, создать видимость тесной связи, чтобы потом держаться на контроле и манипуляциях.
Он не пускает вас в свою жизнь. Этот признак опасен почти на каждом этапе развития отношений, кроме самых первых свиданий. То есть, видимость близости есть - он может часами жаловаться на начальника, рассказывать о сестре или маме. И женщина будет знать о трудностях на работе, домашних животных, соседях и начальнике. Но о том, что творится в голове и сердце - женщина знать не будет.
Более того, если через несколько недель и даже месяцев мужчина не знакомит со своим окружением, не зовет на встречи с друзьями, с родителями - то есть большой риск, что женщина для него всего лишь "временный вариант".
Мужчина просит помочь материально. Сначала он восхищается женщиной, ходит на свидания, даже дарит подарки. Но потом начинает жаловаться и просить о помощи - то кошелек забыл, то зарплату вовремя не выплатили, и начинает просить в долг.
Может даже предложить жить вместе, но на вашей территории. В первом случае - мужчина может исчезнуть с огромным долгом женщине. Во втором - он поселится в квартире женщины и начнет питаться за ее счет. При этом избавиться от него будет весьма сложно.
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