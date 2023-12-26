10 важных правил для родителей, которые помогут наладить отношения с детьми

Быть родителем - это трудная работа, которая обязывает быть ответственным за другого человека на всю жизнь. Тем не менее, никого не учат быть родителями, но есть некоторые правила, которым можно следовать и иметь лучшие отношения с ребенком.

О том, какие правила существуют для налаживания контакта с ребенком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Степанчук Дарьи.

Какие действия помогут сделать родителям отношения с детьми лучше

Во-первых, следует понимать, что ребенок - это такой же человек, как и вы только маленький и не сформированный до конца. Именно поэтому ребенок имеет шаткую психику, он искренне верит во все, что ему говорят взрослые.

Поэтому с ребенком нужно быть максимально честными и откровенными, чтобы он не потерял доверие к самым близким людям в мире - к родителям.

Важные правила, которые наладят отношения детей и родителей (фото: Freepik)

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