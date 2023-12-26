10 важных правил для родителей, которые помогут наладить отношения с детьми
Быть родителем - это трудная работа, которая обязывает быть ответственным за другого человека на всю жизнь. Тем не менее, никого не учат быть родителями, но есть некоторые правила, которым можно следовать и иметь лучшие отношения с ребенком.
О том, какие правила существуют для налаживания контакта с ребенком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Степанчук Дарьи.
Какие действия помогут сделать родителям отношения с детьми лучше
Во-первых, следует понимать, что ребенок - это такой же человек, как и вы только маленький и не сформированный до конца. Именно поэтому ребенок имеет шаткую психику, он искренне верит во все, что ему говорят взрослые.
Поэтому с ребенком нужно быть максимально честными и откровенными, чтобы он не потерял доверие к самым близким людям в мире - к родителям.
Важные правила, которые наладят отношения детей и родителей (фото: Freepik)
10 правил для родителей
- Не ждите, что ваш ребенок будет таким, как вы или таким, как вы хотите. Все мы разные, поэтому задача родителей помочь ей стать собой.
- Не требуйте от ребенка платы за все, что вы для него делаете. Вы дали ей жизнь, она может отблагодарить? Она даст жизнь другому, третьему, и это необратимый закон благодарности.
- Никогда не сгоняйте на ребенка в свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо, что посеешь, то и взойдет.
- Не относитесь к ее проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и стоит понять, что, для нее она не менее тяжела, чем для вас ваша жизнь, а возможно и больше, поскольку у ребенка еще нет опыта.
- Не унижайте своего ребенка ни на единице, ни на глазах у других.
- Не забывайте, что важные встречи человека - это его встречи с детьми.
- Не вините себя, если не можете сделать что-либо для своего ребенка. Обвиняйте только тогда, когда есть возможность, но нет желания.
- Ребенок - это не тиран, который завладевает всей вашей жизнью после рождения и это следует понимать.
- Любите своего ребенка любым - не талантливым, неудачливым, взрослым.
- Общаясь с ним - радуйтесь каждому мгновению, потому что ребенок - это праздник, который пока с тобой.
Раньше мы рассказывали о 5 способах, которые помогут оставить обиды на родителей в детстве и стать счастливыми.
Также читайте наш материал о том,какие семейные вопросы поднимаются в фильме "Сам дома".