Психолог назвала основные признаки, указывающие на то, что вы хорошая мама
Родители часто переживают, что не так воспитывают своих детей. Очень легко попасть в ловушку, сравнивая себя с другими родителями. Есть признаки, которые указывают на то, что вы хорошая мама.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как понять, что вы хорошая мама для своего ребенка.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница психолога Ирины Кулик и сайт Motherly.
Любовь и забота
По словам психолога, мамы проявляют глубокую любовь и заботу к своим детям. Они создают для них теплую и безопасную среду.
Понимание и поддержка
Вы хорошая мама, если вы всегда готовы слушать своих детей, понимать их чувства и оказывать поддержку во всех жизненных ситуациях.
Воспитание и обучение
Вы активно участвуете в воспитании и обучении своих детей, помогая им развивать навыки и ценности для успешной жизни. Вы не ругаете их из-за ошибок, а помогаете их избежать в будущем.
Ребенок показывает разные эмоции перед вами
Плохо, когда дети скрывают свои эмоции от родителей. Часто это признак большой проблемы в отношениях ребенка с мамой или папой.
Не закрывайтесь от ребенка и не отвлекайте его от чувств. Внимательно слушайте и старайтесь понять.
Вы поощряете ребенка развиваться
Когда вы поощряете ребенка развивать свои интересы и таланты, это помогает ему достичь вершин.
Это может положительно провести ребенка спустя подростковые годы и первые годы взрослости.
Такой подход учит настойчивости и помогает защититься от рискованного поведения.
Чего избегать родителям во время воспитания детей
Делать из ребенка центр Вселенной
Если ваша жизнь вращается вокруг детей, они вырастут с мыслью, что все должны служить им.
Сконцентрированные на себе взрослые не уйдут далеко в жизни. Направьте детей на развитие.
Позволять страху влиять на выбор
Научите детей, что лучший метод побороть страх - пойти ему на встречу. Так вырастают смелые люди, не боящиеся выйти из зоны своего комфорта.
Наделять детей властью, к которой они не готовы
Если ребенок решает, что семья будет есть на ужин или куда она уедет в отпуск, то родители предоставляют ему власть, к которой ребенок не готов с точки зрения развития.
Разрешайте детям принимать простые решения.
Разрешать детям избегать ответственности
Это может быть очень соблазнительным - освободить ребенка от домашних обязанностей. Все хотят, чтобы у детей было безмятежное детство. Но дети, исполняющие обязанности, подходящие к их возрасту, не перегружены.
Не давать детям делать ошибки
Исправлять домашнее задание, проверять, все ли упаковано в школу и постоянно напоминать детям об обязанностях - это не то, что пойдет им на пользу.
Разрешайте детям ошибаться. Это поможет им вырасти сильными и мудрыми.
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