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Психолог назвала 12 вещей, которые нельзя делать после разрыва отношений

Новина українською →
Пятница 21 апреля 2023 18:08
Психолог назвала 12 вещей, которые нельзя делать после разрыва отношений Что нельзя делать после разрыва отношений (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Расставание с любимым человеком - всегда серьезное испытание. Этот нелегкий период можно облегчить, избегая распространенных ошибок.

Об этом сообщила психолог Евгения Шевченко в Instagram.

Что нельзя делать

Психолог назвала 12 вещей, которые нельзя делать после разрыва отношений. В них входят:

  • Следить за бывшим партнером в соцсетях;
  • Продолжать быть вместе в одном кругу друзей;
  • Думать, что вы истинны духовные родственники, и что вы единственное, кто может его понять;
  • Писать как можно чаще, объясняя это тем, что вы остались друзьями;
  • Следить физически;
  • Плохо говорить о бывших партнерах;
  • Возвращать вещи лично. Лучше попросить друзей или знакомых или воспользоваться услугами почты;
  • Переключаться сразу на отношения с другим человеком;
  • Представлять как партнер страдает;
  • Думать "А что, если он все поймет?";
  • Регистрироваться на всех сайтах знакомств;
  • Страдать.

По словам эксперта, такими действиями вы сами себе мешаете забыть бывшего партнера, а разрыв переносится еще болезненнее.

Как улучшить жизнь после разрыва

Избегать разговоров и встреч с бывшим партнером

Необходимо максимально обезопасить себя от случайных столкновений.

Если есть возможность пересечь по дороге на работу, то стоит поменять маршрут. Если вы можете встретиться в магазине или в тренажерном зале, найдите новое место для покупок и занятий спортом.

Переосмыслите свою жизнь

Конец одного этапа - это начало нового. Начать можно со шкафа - разберите его и выбросьте все ненужные вещи. Или включите фантазию и придумайте им новое применение.

Не "спасайтесь" алкоголем

Попытки заглушить боль алкоголем и едой приводят к обратному эффекту, вы чувствуете себя еще хуже.

Лучше сделайте для себя что-нибудь приятное и полезное. Сходите на массаж или салон красоты.

Раньше мы сообщали, какие чувства и эмоции люди часто путают с любовью.

Также мы писали, что делать, если в отношениях исчез секс.

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