Как избавиться от предубеждений, мешающих полноценно жить
У каждого из нас есть персональные жизненные предубеждения, которые нам во многом сковывают руки и не позволят достигать желаемого. От них следует избавиться, если хотите жить полноценно.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Ольги Голентовской в Instagram.
Что нужно знать о предубеждениях
Мышление способно невероятно искажать реальность, но люди редко умеют это замечать, а сразу принимают свои предположения за чистую правду, а дальше - тревожатся, раздражаются и огорчаются.
"Мышление может существенно изменять воспринятую нами информацию в процессе обработки. "Крючок" в том, что мы не улавливаем это изменение сразу. Как следствие появляются ошибки восприятия и ваши выводы о действительности могут быть далеки от правды. Однако, вы настолько верите своим мыслям, что не замечаете ловушки", - говорит Голентовская.
Как работают предупреждения (скриншот)
Десять наиболее распространенных типов предвзятого мышления
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персонализация - все воспринимаете в свой адрес - "это все во мне проблема", "что-то со мной не так"
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высокие стандарты - пристальное внимание к себе или другим, сосредотачиваетесь на недостатках
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"ясновидение" - забегаете вперед и "знаете", как все сложится
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черно-белое мышление - все воспринимаете очень категорично, не рассматриваете среднего значения - "лучшее всех, или никак"
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катастрофизация - уверенность, что обязательно должно произойти что-то плохое
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обязанность - уверенность, что все должно происходить по определенным образцам и нормам - "я должен это сделать, я должен, никак иначе"
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"чтение мыслей других" - уверенность, что вы знаете о впечатлениях и мнениях других, не имея при этом никаких доказательств
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чрезмерное обобщение - убеждены, что определенные обстоятельства происходят чаще, чем это есть на самом деле
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клеите ярлыки - давать оценку на основе стереотипов, пристрастного отношения
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эмоциональное мышление - используете эмоции в качестве аргументов
"Перед тем, как верить своим мнениям и выводам, убедитесь, что у вас есть доказательства для того, чтобы так рассуждать, от этого зависит ваша связь с реальностью", - говорит психолог.
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