Постоянная погоня за успехом: психолог объяснила, чем опасна такая жизненная схема
Современные люди запрограммированы на успех. Каждый из нас ежедневно видит в соцсетях истории других о том, как они купили квартиру, запустили бизнес или осуществили свою мечту. Некоторых людей это заставляет чувствовать себя ничтожным, поэтому они постоянно пытаются достичь новых высот, но вместе с тем их собственный успех никогда не кажется им достаточным.
О том, чем опасна постоянная погоня за успехом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Ольги Голентовской в Instagram.
Двойные стандарты
Это означает, что ожидания к себе всегда выше, чем другим. Лица с таким мышлением считают, что "человеку свойственно совершать ошибки, но конкретно они не имеют права промахнуться".
Выборочное внимание
То есть люди замечают только негатив и обесценивают позитив. Они думают:
- все, что ты не сделаешь - не имеет шанса, потому что всегда можно лучше
- это было не так уж трудно
- любой так может
- это случайность, просто повезло
- если это мне по силам достичь, значит это не предел - надо более сложные цели
Чрезмерное обобщение
Одна ошибка или проблема на пути достижения цели и человек считает себя неудачником в целом. Самооценка базируется только на достижениях - малейший промах человек и воспринимает себя как бездарь.
Фокус на обязательствах
У человека убеждение "надо" или "я должен это сделать" является проявлениями системы жестких правил для себя. В представлениях таких "достигателей" - это ключ к успеху.
Такой человек считает, что:
- время нужно тратить только с пользой
- если не заставлять себя, то успеха не добиться
- если уж что-то делать, то со знаком качества
- всегда совершенствуйся и стремись к идеалу
Драматизация
У человека часто возникают мысли "а если вдруг..." и это приводит к прокручиванию негативных сценариев, вызывающих тревогу и страх: делать ту же работу и снова переживать, как все сложится.
Персонализация
Такой человек всегда принимает на себя полную ответственность за события и результаты. Например, когда шеф ко всем заявил: "можно было бы лучше сработать", а человек уже думает, что именно его имели в виду.
Такая жизненная схема очень коварна: с одной стороны человек имеет результат, но им не удовлетворяется, потому что стандарты растут и заставляют снова их достигать.
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