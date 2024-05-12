Психолог назвала 10 мифов об эмоциях, которые портят нам жизнь

Миф 1

Часто люди думают, что есть только один верный вариант реагирования на ситуацию. Но истина в том, что каждый человек реагирует по-своему - нет правильной или неправильной реакции. Об этом важно помнить.

Миф 2

Еще одно заблуждение, что говорить людям то, что вы чувствуете - это проявление слабости. На самом деле давать знать людям то, что вы чувствуете - это один из признаков здорового общения.

Миф 3

Мучительные (негативные) эмоции - являются плохими и разрушительными. Правда заключается в том, что болезненные эмоции - это естественные реакции, они помогают нам лучше понять то, что происходит с нами.

Миф 4

Испытывать эмоции - значит не контролировать себя. На самом деле, быть эмоциональным означает только то, что вы живой человек.

Миф 5

Некоторые эмоции неважны и проявлять их бессмысленно. Истиной является то, что все эмоции важны и они помогают понять, что вы испытываете.

Миф 6

Все болезненные (негативные) эмоции - результат плохого характера. Истина же заключается в том, что болезненные эмоции - это нормальная реакция на болезненные события.

Миф 7

Если другие считают мои эмоции неправильными, я не должен их проживать. На самом деле, вы имеете право чувствовать то, что чувствуете, независимо от того, что думают другие.

Миф 8

Испытывая экстремальные эмоции и проявляя их, я достигну гораздо больше от окружающих, чем если их буду регулировать. Ведь драма - это круто. На самом же деле чрезмерно интенсивные эмоции часто приводят к проблемам в жизни. Регуляция эмоции уменьшает количество проблем и улучшает отношения с окружающими людьми.

Миф 9

Если буду учиться регулировать свои эмоции, то не буду собой. На самом деле мы все меняемся постоянно, изменения - это часть жизни, это нормально. Вы останетесь самим собой, просто эмоции не будут определять ваше поведение.

Миф 10

Эмоции важнее фактов. Опираясь на факты, вы можете реагировать на актуальную (фактическую ситуацию), наша реакция не будет соответствовать фактам, будет не эффективна и таким образом мы можем усугубить ситуацию.