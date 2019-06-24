"Психіатр" з ножем полював за киянкою з дитиною: у мережі паніка (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Кияни перелякані інцидентом та підозрюють неадеквата у вбивстві дитини на Вирлиці

У Києві чоловік з ножем переслідував жінку з дитиною. Інцидент стався 23 червня ввечері в Деснянському районі столиці на Лісовому масиві. У неадеквата була кров на голові, киянці вдалося втекти і викликати допомогу. Поліцейські затримали молодика, передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що жінка з якихось причин відмовилася писати заяву.

Повідомляється, що вона поверталася додому зі своєю 5-річною дитиною. Близько дев'ятої вечора жінка помітила, що за ними йде невідомий чоловік із кров'ю на голові.

У Києві "психіатр" з ножем гнався за жінкою з дитиною на Лісовому масиві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Злякавшись, вона прискорила кроки, але і той не відставав. У результаті жінка взяла дитину на руки і побігла. За нею погнався і незнайомець із великим кухонним ножем у руках.

"Жінка підбігла до кафе, де було скупчення людей і вже люди викликали патруль. Чоловіка затримали. Ніж знайшли та вилучили", - йдеться в повідомленні.

Поліція вилучила у переслідувача ніж, а жінка вирішила не писати заяву (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Зловмисник представився психіатром, який працює у психіатричній лікарні. Його повезли в місцевий відділок поліції.

Відео: YouTube / Kyiv Operativ

У коментарях до повідомлення користувачі мережі шоковані як самою подією із цим дивним переслідувачем з ножем, так і відмовою жінки писати заяву до поліції. У мережі не на жарт стурбовані, особливо після моторошного вбивства 9-річного хлопчика в столиці, яке сталося також на Лівому березі, але в Дарницькому районі. Труп дитини знайшли сьогодні в озері Вирлиця з ножовими ранами. В коментарях звучить припущення, що цей чоловік міг бути причетним до трагедії.

Просто злякалася писати заяву - що... за "ньюансик"?

Це не він зарізав 9-річного хлопчика, якого у Вирлиці знайшли?

Сподіваюся, наступного разу, коли він побіжить за нею з ножем або сокирою (чи ще якоюсь хрє**ю), вона заяву все-таки напише...

Шановні, із цим потрібно щось робити! На вулицях п**дець що коїться!

У пеклі випускний? Або що це відбувається?!

Вона ненормальна? Їй вдалося втекти, а завтра хтось не зможе втекти тільки через те, що вона не захотіла написати заяву;

Якого біса вона не написала заяву?

Сиджу, їм морозиво на вулиці, гортаю стрічку.... із такими новинами страшно навіть під будинком сидіти;

Судячи з погляду, цей торчок точно психіатр! Сьогодні. А вчора він був Наполеоном, а завтра буде... якщо заяви не буде;

Який жах, з кожним днем все страшніше вийти з дитиною на вулицю...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Києві на Майдані Незалежності божевільний чоловік полював за дітьми. Неадекват погрожував киянці, що вона пошкодує, якщо першою не знайде свою дочку.

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