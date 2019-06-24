"Психиатр" с ножом охотился за киевлянкой с ребенком: в сети паника (видео) 

Фото: коллаж РБК-Украина

Киевляне перепуганы инцидентом и подозревают неадеквата в убийстве ребенка на Вырлице

В Киеве мужчина с ножом преследовал женщину с ребенком. Инцидент произошел 23 июня вечером в Деснянском районе столицы на Лесном массиве. У неадеквата была кровь на голове, киевлянке удалось убежать и позвать на помощь. Приехавшие полицейские задержали парня, передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Отмечается, что женщина по каким-то причинам писать заявление отказалась.

Сообщается, что она возвращалась домой со своим 5-летним ребенком. Около девяти вечера женщина заметила, что за ними идет неизвестный человек с кровью на голове.

В Киеве "психиатр" с ножом гнался за женщиной с ребенком на Лесном массиве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Испугавшись, она ускорила шаги, но и тот не отставал. В итоге женщина взяла ребенка на руки и побежала. За ней погнался и незнакомец с большим кухонным ножом в руках.

"Женщина подбежала к кафе, где было скопление людей и уже люди вызвали патруль. Мужчину задержали. Нож нашли и изъяли", - говорится в сообщении.

Полиция изъяла у преследователя нож, а женщина решила не писать заявление (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Злоумышленник представился психиатром, который работает в психиатрической больнице. Его повезли в местный участок полиции.

Видео: YouTube / Kyiv Operativ

В комментариях к сообщению пользователи сети шокированы как самим происшествием с этим странным преследователем с ножом, так и отказом женщины писать заявление в полицию. В сети не на шутку обеспокоены, особенно после жуткого убийства 9-летнего мальчика в столице, которое произошло также на Левом береге, но в Дарницком районе. Труп ребенка обнаружили сегодня в озере Вырлица с ножевыми ранами. В комментариях звучит предположение, что этот мужчина мог быть причастным к трагедии.

Просто испугалась писать заявление - что... за "ньюансик"?

Это не он зарезал 9-летнего мальчика, которого в Вырлице нашли?

Надеюсь, в следующий раз, когда он за ней побежит с ножом или с топором (или еще с какой-то хре**ю), она заявление все-таки напишет...

Уважаемые, с этим нужно что-то делать! на улицах п**дец что творится!

В аду выпускной? Или что это происходит?!

Она ненормальная? Ей удалось убежать, а завтра кто-то не сможет убежать только из-за того что она не захотела написать заявление;

Какого черта она не написала заяву?

Сижу, ем мороженое на улице, листаю ленту.... с такими новостями страшно даже под домом сидеть;

Судя по взгляду, этот торчок точно психиатр! Сегодня. А вчера он был Наполеоном, а завтра будет... если заявления не будет;

Какой кошмар, с каждым днем все страшнее выйти с ребенком на улицу...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве на Майдане Независимости сумасшедший мужчина охотился за детьми. Неадекват угрожал киевлянке, что она пожалеет, если первой не найдет свою дочь.

Также мы писали о том, что убийство Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе огромный резонанс, и 22 июня электронная петиция против педофилов собрала необходимое количество подписей.