Не випускайте з поля зору: на Майдані божевільний полює за дітьми

Майдан Незалежності в Києві – біля фонтану божевільний полює за дітьми (фото: РБК-Україна)

Біля фонтану на Майдані Незалежності божевільний полює за дітьми

У Києві на Майдані Незалежності божевільний чоловік полює за дітьми. Невідомий погрожував киянці, що вона пошкодує, якщо першою не знайде свою дочку. Про це постраждала написала у своєму Facebook.

"Мами. Хто ходить на фонтани на Майдані - не відпускайте дітей з поля зору. Ми тільки звідти, у мене досі руки трусяться. Там пасеться істота, яка спостерігала за моєю донькою, поки я її фотографувала, потім вона попросилася оббігти гурток навколо головного фонтану, в цей момент він підійшов до мене впритул, обличчя до обличчя, очі божевільні, напевно, під наркотиками, і дуже злобно сказав, щоб я терміново бігла шукати свою дочку, тому що, якщо він знайде її перший, я дуже пошкодую. І рвонув за нею", - розповіла жінка.

Потерпіла пригадала, що попросила оточуючих допомогти затримати чоловіка, але ніхто навіть не намагався.

"Я просила чоловіків поруч притримати його, здогадайтеся про результат прохання. Загалом, поки я її знайшла, одночасно наздоганяючи його, я ледве не отримала інфаркт. Він добре одягнений, шорти, теніска, ходить босоніж, світла борода, якийсь тремор кінцівок, ніби пританцьовує, очі дикі, розмовляє і рухається різко й агресивно. Поліції на кілометр навколо нікого", - написала жінка.

Майдан Незалежності в Києві – біля фонтану божевільний полює за дітьми (скріншот: facebook.com/helga.chizhulya)

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Під час пошуків дитини під Одесою волонтери повідомили про страшну знахідку.

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