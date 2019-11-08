Ховався біля магазину: під Львовом по місту бігав лось (відео)

Дикий лось бігав містом Сокаль під Львовом і ховався від людей. Городяни помітили тварину і записали її переміщення на відео. Відеоролик, знятий на місці події, опублікував користувач з ніком Ігор Сидор в YouTube.

Як повідомляється, в результаті відвідування міста Сокаль, лось не постраждав. Про те, як тварина з'явилася в місті – не ясно. Відомо тільки, що лось благополучно перетнув проїжджу частину і сховався в кущах біля магазину. Звідти його спровадили в ліс.

На кадрах видно, як молодий лось спочатку забіг у приватний двір, але його звідти вигнали. Після цього поруч заробив трактор, і перелякана тварина впала з придорожньої стінки. На щастя, лось не отримав травм. Пізніше його вдалося за допомогою лісників та мисливців спровадити в ліс.

Лось бігав містом Сокаль під Львовом (відео: youtube.com)

У коментарях до відеоролика користувачі тільки здивувалися появі дикої тварини у населеному пункті.

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті в'єтнамці замаскувалися під тварин, щоб перейти кордон.

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