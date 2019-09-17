В Україні вперше заборонили експлуатувати тварин у цирках

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Таке рішення прийняв Одеський окружний адміністративний суд

Одеський окружний адміністративний суд в ході засідання у вівторок, 17 вересня, заборонив Одеському цирку використовувати диких тварин у своїх виступах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на местныей ЗМІ.

Наголошується, що позов подала Держекоінспекція Одеської області. Вона вимагала призупинити роботу цирку. В ході засідання представники позивача зажадали обмежити цирк щодо утримання, експлуатації та утримання диких тварин, а також виправити ряд порушень, які цирк систематично не виконував з 2018 року.

"Згідно із законодавством, дикі тварини повинні утримуватись в умовах, наближених до природної середовищі - повинна бути земля, трава, дерева і інше. Також необхідно витримувати норми мінімальних площ, замість кліток повинні бути вольєри - земельні ділянки з огородженнями. Одеський цирк не може задовольнити ці вимоги, отже, виступи диких тварин у цирку треба заборонити", - йдеться в повідомленні.

Представники цирку відкинули звинувачення позивача, заявивши, що тварини лише тимчасово перебувають на території цирку.

Суд встав на сторону екоінспекції і заборонив виступати диким тваринам у цирку. Також судді постановили виправити порушення, які були видані раніше в приписі.

Також наголошується, що за годину до початку суду працівники цирку влаштували мітинг під будівлею відомства. Вони заявляли, що тварини утримуються в хороших умовах.

Нагадаємо, у Київській області за знущання над сотнями тварин жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

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