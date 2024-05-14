ua en ru
Вт, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Направились в Канаду. Таможенники изъяли из посылки 52 моллюска Юрского периода (фото)

Вторник 14 мая 2024 18:48
UA EN RU
Направились в Канаду. Таможенники изъяли из посылки 52 моллюска Юрского периода (фото) Изъятые останки имеют научную ценность (фото: Facebook/Государственная таможенная служба Украины)
Автор: Василина Копытко

Киевские таможенники изъяли из зарубежной посылки древние окаменелости в возрасте 145-149 млн лет, имеющие культурную и научную ценность.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Государственной таможенной службы в Facebook.

Что известно об инциденте

"52 моллюска Юрского периода попытались переслать за границу под видом декораций для аквариума", - говорится в сообщении.

Остатки окаменевших существ нашли в почтовом отправлении, следовавшем из Запорожья в Канаду. Отправитель указал, что это декорации для аквариума.

Изъятые остатки моллюсков отправили на экспертизу в Национальный научно-естественный музей Украины, чтобы определить их ценность.

Специалисты пришли к выводу, что окаменевшие существа - это полированные моллюски (аммониты), оригинальные фоссилии разных родов, существовавшие еще при Юрском периоде: Vergatites virgatus (Boch.), Cosmoceras sp., Acantoceras sp., Cardioceras sp. тому подобное.

Направились в Канаду. Таможенники изъяли из посылки 52 моллюска Юрского периода (фото)Направились в Канаду. Таможенники изъяли из посылки 52 моллюска Юрского периода (фото)Возраст моллюсков - 145-149 млн лет (фото: Facebook/Государственная таможенная служба Украины)

"Все палеонтологические образцы обладают культурной, научной, музейной и образовательной ценностью, и рекомендуются экспертами для внесения в музейный фонд Украины", - отмечают таможенники.

Палеонтологические образцы изъяли у отправителя, а против него Киевская таможня составила протокол по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, что на вывоз культурных ценностей за границу необходимо соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такое разрешение отправитель не предоставил таможенникам.

Направились в Канаду. Таможенники изъяли из посылки 52 моллюска Юрского периода (фото)Направились в Канаду. Таможенники изъяли из посылки 52 моллюска Юрского периода (фото)Направились в Канаду. Таможенники изъяли из посылки 52 моллюска Юрского периода (фото)Возраст моллюсков - 145-149 млн лет (фото: Facebook/Государственная таможенная служба Украины)

Читайте также о том, что 300-летнюю скрипку Страдивари пытались незаконно вывезти из Украины.

Ранее мы писали, что из Украины пытались незаконно вывезти палеонтологические ценности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная таможенная служба
NEWS
Когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК
Когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК