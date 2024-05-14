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Прямували до Канади. Митники вилучили із посилки 52 молюски Юрського періоду (фото)

Вівторок 14 травня 2024 18:48
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Прямували до Канади. Митники вилучили із посилки 52 молюски Юрського періоду (фото) Вилучені рештки мають наукову цінність (фото: Facebook/Державна митна служба України)
Автор: Василина Копитко

Київські митники вилучили із закордонної посилки прадавні скам’янілості, віком 145-149 млн років, які мають культурну та наукову цінність.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Державної митної служби в Facebook.

Що відомо про інцидент

"52 молюски Юрського періоду спробували переслати за кордон під виглядом декорацій для акваріума", - йдеться у повідомленні.

Рештки скам’янілих істот знайшли у поштовому відправленні, яке прямувало із Запоріжжя до Канади. Відправник вказав, що це декорації для акваріума.

Вилучені рештки молюсків відправили на експертизу до Національного науково-природничого музею України, щоб визначити їхню цінність.

Фахівці дійшли висновку, що скам’янілі істоти - це поліровані молюски (амоніти), оригінальні фосилії різних родів, які існували ще за Юрського періоду: Vergatites virgatus (Boch.), Cosmoceras sp., Acantoceras sp., Cardioceras sp. тощо.

Прямували до Канади. Митники вилучили із посилки 52 молюски Юрського періоду (фото)Прямували до Канади. Митники вилучили із посилки 52 молюски Юрського періоду (фото)Вік молюсків - 145-149 млн років (фото: Facebook/Державна митна служба України)

"Всі палеонтологічні зразки мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність, і рекомендуються експертами для внесення до музейного фонду України", - зазначають митники.

Палеонтологічні зразки вилучили у відправника і проти нього Київська митниця склала протокол за ст. 473 Митного кодексу України.

Нагадаємо, що на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу відправник не надав митникам.

Прямували до Канади. Митники вилучили із посилки 52 молюски Юрського періоду (фото)Прямували до Канади. Митники вилучили із посилки 52 молюски Юрського періоду (фото)Прямували до Канади. Митники вилучили із посилки 52 молюски Юрського періоду (фото)Вік молюсків - 145-149 млн років (фото: Facebook/Державна митна служба України)

Читайте також про те, що 300-річну скрипку Страдіварі намагались незаконно вивезти з України.

Раніше ми писали про те, що з України намагались незаконно вивезти палеонтологічні цінності.

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Державна митна служба
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