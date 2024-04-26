Палеонтологические ценности, возрастом 443 миллиона лет, пытались вывезти из Украины (фото)
Киевские таможенники изъяли из международных отправлений десять уникальных палеонтологических окаменелостей, возраст которых составляет 443 млн лет. Научная экспертиза подтвердила их ценность.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook.
Что известно об инциденте
"Киевские таможенники помешали незаконной пересылке за границу обломков геологических пород со древними (ныне вымершими) существами, имеющими научное значение и культурную ценность", - говорится в сообщении.
В ходе таможенного контроля международных посылок таможенники обнаружили десять древних камней с отпечатками существ. Два отправления от мужчины из Тернополя направлялись в Таиланд и США, третья посылка направлялась из Киева в Испанию.
Изъятые вещи таможенники направили на экспертизу в Национальный научно-естественный музей НАН Украины.
Эксперты определили, что четыре окаменелости (науч. - фосилии), которые были отправлены в Испанию - это плитки горной породы с коллекцией ракоскорпионов, имеющих почти целые панцири. Один экземпляр уникален, поскольку содержит остатки сразу трех ракоскорпионов с конечностями и образцы их голов.
Эксперты подтвердили ценность останков (фото: facebook.com/KYIVcustomsUA)
Две фосилии, направлявшиеся в Таиланд, оказались целыми моллюсками. Такие образцы довольно редки, поэтому они имеют уникальное научное значение. Также среди изъятых окаменелостей есть фрагмент панциря ракоскорпиона.
В посылке же в США находились еще три фосилии - плитки красного песчаника с туловищными панцирями шести так называемых "девонских рыб" с неопределенными фрагментами.
Возраст всех окаменелостей колеблется в пределах 408-443 млн лет. Они происходят из Подолья, бассейна реки Днестр.
Палеонтологические находки изъяли у отправителей и против них составили протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.
Отметим, что, согласно Закону Украины, все археологические предметы являются собственностью государства.
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Ранее мы писали о том, что киевские таможенники изъяли из посылки уникальные остатки древних существ, которым 400 млн лет.