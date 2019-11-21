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Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум

Новини » Політика     21.11.2019 - 12:49
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум
Ілюстративне фото (korrupcia.net)

Кабмін з порушеннями встановив розмір прожиткового мінімуму на 2019 рік

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Кабінет міністрів України переглянути прожитковий мінімум на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що суд визнав протиправними дії Кабміну, який на 2019 рік встановив прожитковий мінімум без науково-громадської експертизи сформованого набору продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг. Також визнано протиправними розробку і схвалення законопроекту про держбюджет-2019, а також його реєстрацію в Раді з порушенням порядку встановлення розміру прожиткового мінімуму та інших соціальних стандартів та гарантій.

"У своєму рішенні Окружний адміністративний суд міста Києва зобов'язав Кабінет міністрів встановити прожитковий мінімум відповідно до положень законів "Про прожитковий мінімум" та "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реальна величина прожиткового мінімуму в Україні у 2020 році складе близько 4251 гривень.

Раніше також прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів подасть до Верховної ради законопроект про прожитковий мінімум.

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