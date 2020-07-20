У Києві аферисти "карають" пенсіонерів на величезні суми

У Києві аферисти придумали нову схему обману пенсіонерів (колаж РБК-Україна)

У Києві шахраї вимагають гроші з пенсіонерів

У Києві довірливі пенсіонери стають жертвами шахраїв. Літні люди попадаються на оголошення про виклик комп'ютерного майстра на дім, але коли фахівець приїжджає і робить просту роботу - людині виставляється величезний рахунок за послуги.

Про новий "розвод" попередили на сторінці в Facebook групи New Русанівка.

"Думаю, кожен з нас бачив оголошення в дусі "Комп'ютерний майстер. Живу поруч. Приїду швидко. Пенсіонерам знижка та фотографія голлівудського актора, або просто фото з інтернету. Я багато разів чув про випадки, коли літні люди викликали собі цих "майстрів". Ті приїжджали, ставили софт на ПК, щось там ще робили і раптово виставляли рахунок за свою роботу в розмірі N тисяч гривень. У відповідь на природне здивування, починали вимагати гроші. Загалом, звичайні шахраї", - написав автор посту.

Чоловік описав ситуацію, яка сталася з обдуреною жінкою днями.

"Так ось, буквально вчора, знайома потрапила на гачок до цих "майстрів". Їй потрібно було почистити комп'ютер. Сказали, що візьмуть 200 гривень. За фактом, виставили їй рахунок 5000 грн. Змусили віддати всі гроші, які були в наявності і взяти в кредит (!) відсутню суму", - попередив автор повідомлення.

Українці відреагували на схему обману в коментарях.

Взагалі лівих людей навіть у квартиру пускати в нинішні часи - великий ризик...

Сусідці так почистили комп, поставили Remote Admin і кейлоггер, зняли пароль на Приват24 і шантажували, через те, що самим через двофакторку не виходило зайти, тиснули психічно і погрожували. Довелося мені по доброті душевній кинути ЗОЖ і все їй зробити з формату за допомогою коньяку і домашнього вина...

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