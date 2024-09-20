Фильмы, от которых становится тепло на душе. 5 старых голливудских лент с невероятным вайбом

Старые голливудские фильмы, выходившие в 90-х и начале "нулевых", способны поднять настроение и подарить веру в чудеса. И есть немало лент, которые стоит смотреть, когда нет настроения.

"Чародейка"

Лента с невероятной Николь Кидман получила очень легкий сюжет, но вы едва ли будете разочарованы. Дело в том, что этот фильм заставит вас на миг забыть все плохое, а также поверить в чудеса и то, что добро и настоящая любовь действительно существуют.

"Вам письмо"

Фильм с Томом Хэнксом невероятно трогательный, но его трудно назвать типичным ромкомом. История о любви подарит вам приятные эмоции и настроит на осенний вайб романтики. Лента точно стоит вашего внимания.

"Неспящие в Сиэтле"

В этом фильме главные роли сыграли те же актеры, что и в фильме "Вам письмо". Но это не делает его неинтересным, ведь сюжет совсем другой. Трогательная история о мужчине, который теряет жену и пытается жить дальше, докажет, что никогда не стоит поддаваться унынию.

"Когда Гарри встретил Салли"

Романтическая комедия расскажет о мужчине и женщине, которых судьба пыталась возвести буквально годами. Впрочем, их история окажется очень интересной и неожиданной. После таких фильмов трудно смотреть на мир без веры в чудеса.



"Призрак"

Эта лента заставит плакать и смеяться. В центре сюжета мужчина, погибающий на глазах у любимой. Но он настолько ее любит, что не может отойти в мир иной, пока не будет знать, что его избраннице ничего не угрожает.