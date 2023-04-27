Не предвестник конца света: ученый высказался об утечке газа под Львовом

Во Львовской ОВА проинформировали о проведении специалистами работ на месте, ликвидации последствий ЧП, обследованиях всех объектов в радиусе утечки.

Под Львовом в селе Розвадов произошла утечка газа , в результате чего в населенном пункте и в округе вдруг закипела вода в колодцах, стали бить гейзеры, а в земле образовались ямы глубиной до 5 метров. Местные жители остались без газоснабжения и света из-за аномалии, и людей пришлось эвакуировать.

Какие могли быть причины такой аномалии, что не на шутку перепугала местных жителей? Версии озвучил заведующий отделом геомагнетизма Институт геофизики НАН Украины Михаил Орлюк, передает ТСН .

Залежи газа и разлом земной коры

Ученый обращает внимание, что район, где расположен Розвадов, расположен на Днестре и разломной зоне земной коры, а именно на границе Восточно-Европейской платформы и Львовского палеозойского прогиба.

Эта местность богата небольшими газовыми месторождениями, к тому же недалеко расположено Раздельское месторождение серы, что прежде активно эксплуатировалось, и это приводило к многочисленным нарушениям в верхней части разреза земной коры и возможному накоплению сероводородного газа.

"Вполне вероятно, что газ нашел себе выход в результате каких-то тектонических или техногенных процессов", - объясняет профессор, академик Украинской нефтегазовой академии.

Как мог вырваться газ

По словам профессора, газ мог выйти из-за старых коммуникаций или вырваться из газовых "ловушек", где он хранился долгое время.

"По разломной зоне, он попал в воду и вызвал такое бурление на поверхности земли. Также из-за этого и образуются в почве ямы глубиной до 5 метров", - говорит он.

Также ученый прокомментировал появившиеся в сети страшилки о "недобром знаке" и апокалипсисе, и отметил, что "это точно не предвестник конца света".

"Скорее всего, произошла утечка газа из какой-то подземной ловушки или из газопровода, что привело к таким последствиям в селе. Это очень проблемный район, поскольку находится в разломной зоне на стыках двух геологических структур. Поэтому здесь возможны подобные процессы", - говорит Орлюк.

Сейчас трудно дать ответ, сколько еще будет кипеть вода в колодцах, поскольку в настоящее время точно не установлена причина.

"Возможно, это спровоцировало какое-то местное незначительное землетрясение, или техногенная авария, из-за чего газ поднялся на поверхность. Пока это лишь одна из возможных версий", - сказал он.

Подобные ЧП уже случались

В этом контексте Орлюк напомнил о ЧП в 1946 году, что произошло во время бурения скважины на Угерском газовом месторождении примерно в 25 км от Розвадова, когда недалеко от села произошел внезапный выброс газа, который "загорелся и выбросил 800-метровую колонну труб, а столб огня достигал 30 метров в высоту".

"В первые же дни фонтанирования на месте скважины образовался кратер шириной до 125 м и глубиной до 40 м. Горящий газ, выбросы огромного количества воды вместе с породой не давали длительное время потушить пожар и затамповать скважину. Для ликвидации фонтана пробурили под наклоном две скважины, и только после ввода этих скважин в эксплуатацию фонтан удалось потушить", - рассказывает он.

Тогда же кратер заполнился водой, и озеро осталось до сих пор.

В селе Розвадов произошла утечка газа (фото: facebook.com/Gromada.gazeta.mykolayiv)