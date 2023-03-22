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Удар по Запорожью: из-за повреждений в одном из домов началась утечка газа

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Запорожье, Среда 22 марта 2023 14:38
Удар по Запорожью: из-за повреждений в одном из домов началась утечка газа Фото: в поврежденной многоэтажке в Запорожье началась утечка газа (t.me/zoda_gov_ru)
Автор: Мария Кучерявец

В одной из многоэтажек в Запорожье зафиксировали утечку газа. Дом получил повреждения во время российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

"В соседнем многоэтажном доме, который также получил повреждения, началась утечка газа", - информирует издание.

По информации СМИ, сейчас ожидают специалистов, которые смогут решить данную проблему.

Напомним, что сегодня под российский ракетный удар попали два девятиэтажных жилых дома в Запорожье.

Добавим, по последним данным известно, что один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб. Всего в больницах находится 25 человек. 3 человека - в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, 3 - в легком (из них двое детей).

На ракетный удар россиян уже отреагировал Владимир Зеленский. Также он опубликовал кадры прямого попадания ракеты врага в многоэтажный жилой дом.

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