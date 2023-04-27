Не провісник кінця світу: вчений висловився про витік газу під Львовом

У Львівській ОВА поінформували про проведення фахівцями робіт на місці, ліквідацію наслідків НП, обстеження всіх об'єктів у радіусі витоку.

Під Львовом у селі Розвадів стався витік газу , внаслідок чого в населеному пункті та в окрузі раптом закипіла вода у колодязях, стали бити гейзери, а у землі утворилися ями глибиною до 5 метрів. Місцеві жителі залишилися без газопостачання та світла через аномалію, і людей довелося евакуювати.

Які могли бути причини такої аномалії, що не на жарт перелякала місцевих жителів? Версії озвучив завідувач відділу геомагнетизму Інститут геофізики НАН України Михайло Орлюк, передає ТСН .

Родовище газу та розлом земної кори

Вчений звертає увагу, що район, де розташований Розвадів, розташований на Дністрі та розломній зоні земної кори, а саме на кордоні Східноєвропейської платформи та Львівського палеозойського прогину.

Ця місцевість багата на невеликі газові родовища, до того ж недалеко розташоване Роздільське родовище сірки, що раніше активно експлуатувалося, і це призводило до численних порушень у верхній частині розрізу земної кори і можливого накопичення сірководневого газу.

"Цілком імовірно, що газ знайшов собі вихід у результаті якихось тектонічних чи техногенних процесів", - пояснює професор, академік Української нафтогазової академії.

Як міг вирватися газ

За словами професора, газ міг вийти через старі комунікації або вирватися з газових "пасток", де він зберігався довгий час.

"Щодо розломної зони, він потрапив у воду і викликав таке вирування на поверхні землі. Також через це й утворюються в ґрунті ями глибиною до 5 метрів", - каже він.

Також науковець прокоментував жахачки, що з'явилися в мережі, про "недобрий знак" і апокаліпсис, та зазначив, що "це точно не провісник кінця світу".

"Швидше за все, стався витік газу з якоїсь підземної пастки або з газопроводу, що призвело до таких наслідків у селі. Це дуже проблемний район, оскільки знаходиться у розломній зоні на стиках двох геологічних структур. Тому тут можливі подібні процеси", - каже Орлюк.

Зараз важко дати відповідь, скільки ще кипітиме вода в криницях, оскільки наразі точно не встановлено причину.

"Можливо, це спровокувало якийсь місцевий незначний землетрус, або техногенна аварія, через що газ піднявся на поверхню. Поки що це лише одна з можливих версій", - сказав він.

Подібні НП вже траплялися

У цьому контексті Орлюк нагадав про НП у 1946 році, що сталася під час буріння свердловини на Угерському газовому родовищі приблизно за 25 км від Розвадіва, коли неподалік села стався раптовий викид газу, який "загорівся і викинув 800-метрову колону труб, а стовп вогню досягав 30 метрів заввишки".

"В перші ж дні фонтанування на місці свердловини утворився кратер завширшки до 125 метрів і завглибшки до 40 метрів. Палаючий газ, викиди величезної кількості води разом з породою не давали тривалий час загасити пожежу і затампувати свердловину. Для ліквідації фонтану були пробурені дві похило скеровані свердловини за 200 метрів від аварійної, і лише після введення цих свердловин в експлуатацію фонтан вдалося загасити", - розповідає він.

Тоді кратер заповнився водою, і озеро залишилося досі.

У селі Розвадів стався витік газу (фото: facebook.com/Gromada.gazeta.mykolayiv)