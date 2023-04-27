Не провісник кінця світу: вчений висловився про витік газу під Львовом
Під Львовом у селі Розвадів стався витік газу, внаслідок чого в населеному пункті та в окрузі раптом закипіла вода у колодязях, стали бити гейзери, а у землі утворилися ями глибиною до 5 метрів. Місцеві жителі залишилися без газопостачання та світла через аномалію, і людей довелося евакуювати.
У Львівській ОВА поінформували про проведення фахівцями робіт на місці, ліквідацію наслідків НП, обстеження всіх об'єктів у радіусі витоку.
Які могли бути причини такої аномалії, що не на жарт перелякала місцевих жителів? Версії озвучив завідувач відділу геомагнетизму Інститут геофізики НАН України Михайло Орлюк, передає ТСН.
Родовище газу та розлом земної кори
Вчений звертає увагу, що район, де розташований Розвадів, розташований на Дністрі та розломній зоні земної кори, а саме на кордоні Східноєвропейської платформи та Львівського палеозойського прогину.
Ця місцевість багата на невеликі газові родовища, до того ж недалеко розташоване Роздільське родовище сірки, що раніше активно експлуатувалося, і це призводило до численних порушень у верхній частині розрізу земної кори і можливого накопичення сірководневого газу.
"Цілком імовірно, що газ знайшов собі вихід у результаті якихось тектонічних чи техногенних процесів", - пояснює професор, академік Української нафтогазової академії.
Як міг вирватися газ
За словами професора, газ міг вийти через старі комунікації або вирватися з газових "пасток", де він зберігався довгий час.
"Щодо розломної зони, він потрапив у воду і викликав таке вирування на поверхні землі. Також через це й утворюються в ґрунті ями глибиною до 5 метрів", - каже він.
Також науковець прокоментував жахачки, що з'явилися в мережі, про "недобрий знак" і апокаліпсис, та зазначив, що "це точно не провісник кінця світу".
"Швидше за все, стався витік газу з якоїсь підземної пастки або з газопроводу, що призвело до таких наслідків у селі. Це дуже проблемний район, оскільки знаходиться у розломній зоні на стиках двох геологічних структур. Тому тут можливі подібні процеси", - каже Орлюк.
Зараз важко дати відповідь, скільки ще кипітиме вода в криницях, оскільки наразі точно не встановлено причину.
"Можливо, це спровокувало якийсь місцевий незначний землетрус, або техногенна аварія, через що газ піднявся на поверхню. Поки що це лише одна з можливих версій", - сказав він.
Подібні НП вже траплялися
У цьому контексті Орлюк нагадав про НП у 1946 році, що сталася під час буріння свердловини на Угерському газовому родовищі приблизно за 25 км від Розвадіва, коли неподалік села стався раптовий викид газу, який "загорівся і викинув 800-метрову колону труб, а стовп вогню досягав 30 метрів заввишки".
"В перші ж дні фонтанування на місці свердловини утворився кратер завширшки до 125 метрів і завглибшки до 40 метрів. Палаючий газ, викиди величезної кількості води разом з породою не давали тривалий час загасити пожежу і затампувати свердловину. Для ліквідації фонтану були пробурені дві похило скеровані свердловини за 200 метрів від аварійної, і лише після введення цих свердловин в експлуатацію фонтан вдалося загасити", - розповідає він.
Тоді кратер заповнився водою, і озеро залишилося досі.
У селі Розвадів стався витік газу (фото: facebook.com/Gromada.gazeta.mykolayiv)
Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі почався витік газу в багатоповерховому будинку, яким били ракетами російські окупанти.