Проводы: что обязательно делать на кладбище, а что - категорически запрещено?

Проводы - особый день, который сочетает христианские традиции с древними народными обычаями. Это первое воскресенье после Пасхи, когда верующие вспоминают своих усопших родственников и отправляются на кладбище.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что именно надо сделать для поминовения умерших в этот день, а от чего лучше воздержаться.

Что такое Проводы

Проводы - это первое воскресенье после Пасхи, которое в народе еще называют Красной горкой. В этот день верующие поминают усопших родственников и приходят на кладбище, чтобы попрощаться с душами, которые, по верованиям, были рядом с живыми всю Светлую неделю.

По церковной традиции, на Пасху души умерших отпускаются на землю, а на Проводы возвращаются к небесам. Символически этот день является мостиком между радостью Воскресения и печалью по умершим.

Еще с дохристианских времен этот период был посвящен почитанию предков, что отражало круговорот жизни и смерти. Со временем обряд вписался в христианскую традицию как завершение пасхального празднования.

Как Проводы отмечают в разных регионах Украины

Традиции Проводов могут различаться в зависимости от региона.

В Галичине посещают кладбища не только в воскресенье, но и в понедельник после Пасхи - из практических соображений, когда еще продолжаются праздничные выходные. В древности на Проводы организовывали народные гуляния, пели песни и водили хороводы на холмах, что символизировало пробуждение природы.

Сохранились и обычаи приносить на кладбище любимые блюда покойников, что связано с языческими представлениями о духовной трапезе.

В центральных и восточных областях распространено приготовление колива, которое символизирует поминовение душ. В некоторых регионах вместо колива используют названия "канун" или "сито". И хотя сейчас церковь призывает к сдержанности, обычай делиться едой у могил до сих пор жив во многих селах.

Лучше за еду принести живые цветы на кладбище (фото: Getty)

Что надо сделать на кладбище

На Проводы семьи идут на кладбище, неся с собой молитву, цветы и поминальные блюда. К традиционным блюдам относятся паски, крашанки, коливо, пироги и кныши - все то, что символизирует жизнь, память и благодарность. В древности стелили скатерть у могилы, делились едой с родственниками и соседями, вспоминали добрым словом покойного.

Сегодня священники отмечают: вместо еды лучше взять живые цветы и зажечь свечу как знак уважения. Разрешается также освятить пищу в церкви, но потреблять ее стоит дома или в семейном кругу.

У могилы стоит обратиться с молитвой и мысленно поблагодарить за совместно пережитое. Существует даже особое приветствие к душам усопших: "Дай, Боже, счастья и здоровья живым, а мертвым - покой и вечный покой".

Что нельзя делать на кладбище

Прежде всего, церковь запрещает употреблять алкоголь на кладбище - это считается большим грехом и пренебрежением к умершим.

Не стоит устраивать шумных застолий между могилами, превращая место памяти в место празднования. Еду, оставленную на могилах, могут растащить животные или бездомные, что является проявлением небрежного отношения к святыне.

Также не рекомендуется оставлять одноразовую посуду, пластиковые цветы и мусор. Вместо этого лучше пожертвовать еду нуждающимся или принести пасочки в благотворительные организации.

Не следует громко разговаривать, шутить или пользоваться телефоном - следует соблюдать тишину и уважение. И самое главное - на кладбище приходят не для обряда, а с любовью и благодарностью к тем, кто ушел в вечность.