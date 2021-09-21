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Як перевірити призначення субсидії онлайн: інструкція Мінсоцполітики

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 16:47
Як перевірити призначення субсидії онлайн: інструкція Мінсоцполітики Фото: про призначення субсидії можна дізнатися з реєстру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці можуть перевірити призначення житлової субсидії за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. Пошук у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики (Мінсоцполітики).

Реєстр знаходиться у відкритому доступі за адресою https://subsidii.ioc.gov.ua.

Для користувачів доступна інформація про те, чи призначена субсидія домогосподарству, про термін, на який призначено субсидію, про суми щомісячних нарахувань, а також, де міститься особова справа - назва органу соціального захисту населення.

За даними прес-служби, інформація у реєстрі оновлюється один раз на місяць - на початку поточного місяця за попередній місяць.

Нагадаємо, Кабінет міністрів буде просити Верховну раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень. Станом на 10 вересня на субсидії використано понад 33 млрд гривень з 35,2 млрд гривень.

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