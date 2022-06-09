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ПриватБанк почав виплати за новою програмою Червоного хреста: хто отримає по 2500 гривень

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Україна, Четвер 09 червня 2022 11:04
ПриватБанк почав виплати за новою програмою Червоного хреста: хто отримає по 2500 гривень Фото: ПриватБанк буде виплачувати допомогу Червоного хреста по 2500 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк починає виплати допомоги українцям в рамках нового проекту Міжнародного комітету Червоного хреста. Фінансову допомогу у розмірі 2500 гривень на місяць отримають малозабезпечені українці із постраждалих від війни територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Процедура зарахування допомоги

Як зазначається в повідомленні, кошти будуть перераховані безпосередньо голові домогосподарства: переказом PrivatMoney на банківську картку українського банку, яка зареєстрована в Мінсоцполітики.

Якщо отримувач не має зареєстрованої банківської картки, допомогу можна отримати у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 - на картку ПриватБанку, вказавши її при отриманні, чи готівкою.

Розмір допомоги становить 2500 грн на особу на місяць, тривалість програми - 3 місяці.

Реєструватися для участі в програмі не потрібно - отримувачі допомоги, чий номер телефону доступний, будуть проінформовані про включення до програми через SMS-повідомлення від Червоного хреста.

Хто отримає кошти

Допомогу отримають сім’ї, які мають офіційний статус малозабезпечених, зареєстровані в Міністерстві соціальної політики та до 24 лютого 2022 року проживали в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту, (незалежно від того, виїхала ця сім’я чи залишилася в громаді).

Серед регіонів, де буде надана допомога постраждалим громадам - Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний комітет Червоного хреста надаватиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад.

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