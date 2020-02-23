Провал TVORCHI на Нацвідборі: Джамала розповіла про проблеми гурту

Євробачення 2020 пройде в середині травня. Вчора, 22 лютого, стало відомо, що Україну на пісенному конкурсі буде представляти гурт GO_A, який впевнено здобув перемогу у фіналі Нацвідбору.

При цьому для багатьох слухачів несподіванкою став провал TVORCHI, які спочатку вважалися одними з лідерів Національного відбору, оскільки добре себе зарекомендували в півфіналі.

Після виступу групи TVORCHI журі їм поставили всього лише 2 бали. При цьому глядачі були розчаровані виступом колективу. Вони оцінили TVORCHI в 3 бали. Це було пов'язано з тим, що на виступі було чути, що вокаліст не потрапляє в музику.

Українська співачка Джамала, яка раніше також була членом журі Нацвідбору на Євробачення, зазначила, що гурт TVORCHI їй подобається, але проблема в тому, що у вокаліста недостатньо навичок співу. Про це вона розповіла в бэкстейджі на фіналі Нацвідбору.

При цьому вона заявила, що гурт до неї звертався за допомогою, але за тиждень підтягнути вокал просто неможливо. Хлопці питали у співачки, що взагалі можливо зробити і Джамала їм сказала, що може проконсультувати їх.

Співачка розповіла, що по скайпу вона багато чого їм порадила. При цьому вона намагалася вмістити програму за півроку в 40 хвилин. Але для вокаліста TVORCHI це було складно, оскільки він фармацевт, а не професійний співак.

Нагадаємо, що за словами гурту, вони так погано виступили у фіналі Нацвідбору, оскільки їм вимкнули музику в навушники.