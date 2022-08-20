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Ці прості способи допоможуть подружжю без проблем користуватись однією машиною на двох

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Субота 20 серпня 2022 18:45
Ці прості способи допоможуть подружжю без проблем користуватись однією машиною на двох Як чоловіку та жінці користуватись однією машиною (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо у сім’ї два водія, то вони по черзі користуються однією машиною. Чоловік та жінка завчасно домовляються, хто і коли її бере. Однак, часто можуть виникати складнощі.

Як подружжю користуватись однією машиною на двох - читайте нижче.

Функція "пам'ять положень"

Зокрема, якщо в автомобілі є така функція, то це дуже добре. Нею варто скористатися, щоб не налаштовувати положення дзеркал, не регулювати сидіння щоразу, коли доводиться сідати за кермо після дружини чи чоловіка.

Однак, якщо такої функції немає, то коригувальним олівцем можна позначити положення того ж сидіння. В такому випадку не доведеться по кілька разів рухати його, визначаючи, на якій відстані буде зручніше залишити його.

Одні документи на двох

Часто так трапляється, коли машину бере або чоловік чи жінка, і хтось може забути віддати документи іншому.

Щоб уникнути неприємностей, документи варто залишати в машині. Залишати їх потрібно у зручому місці. В результаті вони завжди будуть в обох водіїв.

Паркування

Навички водіння у чоловіка та жінки можуть відрізнятися. Тому слід враховувати це при паркуванні. Слід завжди ставити машину так, щоб виїхати міг навіть новачок.

Тому таких неприємностей, як потертий кузов, не буде ніколи.

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