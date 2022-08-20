Эти простые способы помогут супругам без проблем пользоваться одной машиной на двоих

Если у семьи два водителя, то они по очереди пользуются одной машиной. Мужчина и женщина заранее договариваются, кто и когда ее берет. Однако, часто могут возникать сложности.

Как супругам пользоваться одной машиной на двоих - читайте ниже .

Функция "память положений"

В частности, если в автомобиле есть такая функция, то это очень хорошо. Ею стоит воспользоваться, чтобы не настраивать положение зеркал, не регулировать сиденье всякий раз, когда приходится садиться за руль после жены или мужа.

Однако, если такой функции нет, то корректирующим карандашом можно обозначить положение того же сиденья. В таком случае не придется по несколько раз двигать его, определяя, на каком расстоянии будет удобнее оставить его.

Одни документы на двоих

Часто так случается, когда машину берет или мужчина или женщина, и кто-то может забыть отдать документы другому.

Чтобы избежать неприятностей, документы стоит оставлять в машине. Оставлять их нужно в удобном месте. В результате они всегда будут у обоих водителей.

Парковка

Навыки вождения у мужчины и женщины могут отличаться. Поэтому следует учитывать это при парковке. Следует всегда ставить машину так, чтобы выехать мог даже новичок.

Поэтому таких неприятностей, как потертый кузов, не будет никогда.