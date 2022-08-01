Які авто з пробігом обирають українці та де дешевше. Різниця - десятки тисяч
В Україні стали частіше цікавитися покупкою автомобіля з пробігом, що пояснюється періодом нульового розмитнення, що діяв по 1 липня. При цьому в оголошеннях про продаж вартість машин може відрізнятися на десятки тисяч гривень у різних регіонах.
Де пропонували купити старі авто дешевше, та які іномарки користуються нині особливим попитом - читайте в матеріалі Styler нижче.
У яких областях найбільше продавали авто з пробігом
Серед усіх регіонів України в першу п'ятірку за кількістю пропозицій в інтернеті про продаж/купівлю авто з пробігом наразі входять Київська, Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Івано-Франківська області.
При цьому до повномасштабного вторгнення РФ і війни в цей топ-5 входила Запорізька область, свідчать дані аналізу OLX Авто.
Які марки старих авто - в топі
До трійки найпопулярніших марок в цих регіонах увійшли Daewoo, Toyota і Volkswagen. При цьому важливо зазначити, що велика кількість пропозицій в тій чи іншій області не означає, що і ціни будуть більш доступними.
- Так, одну з фаворитів на ринку, Daewoo Lanos 2007 року, найдешевше можна було знайти у квітні-червні у Львівській та Одеській областях.
- Volkswagen Passat 2012 року у регіонах з найвищим рівнем продажів такої моделі найдоступніше вона була в Івано-Франківській області.
- Там же на Прикарпатті за самою бюджетною ціною продавали і Toyota Camry 2008 року з пробігом.
Середня вартість авто з пробігом по регіонах
Ось які середні ціни (у гривнях) пропонувалися на авто з пробігом за даними OLX Авто в період з квітня по червень 2022 року в областях, де найбільше "торгували" машинами.
Які типи машин мають найбільший попит
Протягом дії нульового розмитнення в регіонах з найбільшою кількістю оголошень в інтернеті по купівлі/продажу серед всіх типів кузова авто фіксується істотне підвищення попиту на седани.
У квітні-червні було досить багато оголошень на такі авто в Київській та Дніпропетровській областях. Крім того, в Івано-Франківській та Львівській областях кількість оголошень по таких типах кузова збільшилася на 81,5% в порівнянні з мирним часом. У цих регіонах також удвічі частіше стали продавати хетчбеки, універсали та позашляховики.
Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чому в Україні зараз ціни на старі автомобілі почали знижуватися.
А також перед цим ми публікували поради водіям, як правильно шукати авто з пробігом і де краще купувати.