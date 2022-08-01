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Які авто з пробігом обирають українці та де дешевше. Різниця - десятки тисяч

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Понеділок 01 серпня 2022 07:19
Які авто з пробігом обирають українці та де дешевше. Різниця - десятки тисяч Фото: новий аналіз ринку вживаних авто в Україні (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні стали частіше цікавитися покупкою автомобіля з пробігом, що пояснюється періодом нульового розмитнення, що діяв по 1 липня. При цьому в оголошеннях про продаж вартість машин може відрізнятися на десятки тисяч гривень у різних регіонах.

Де пропонували купити старі авто дешевше, та які іномарки користуються нині особливим попитом - читайте в матеріалі Styler нижче.

У яких областях найбільше продавали авто з пробігом

Серед усіх регіонів України в першу п'ятірку за кількістю пропозицій в інтернеті про продаж/купівлю авто з пробігом наразі входять Київська, Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Івано-Франківська області.

При цьому до повномасштабного вторгнення РФ і війни в цей топ-5 входила Запорізька область, свідчать дані аналізу OLX Авто.

Які марки старих авто - в топі

До трійки найпопулярніших марок в цих регіонах увійшли Daewoo, Toyota і Volkswagen. При цьому важливо зазначити, що велика кількість пропозицій в тій чи іншій області не означає, що і ціни будуть більш доступними.

  • Так, одну з фаворитів на ринку, Daewoo Lanos 2007 року, найдешевше можна було знайти у квітні-червні у Львівській та Одеській областях.
  • Volkswagen Passat 2012 року у регіонах з найвищим рівнем продажів такої моделі найдоступніше вона була в Івано-Франківській області.
  • Там же на Прикарпатті за самою бюджетною ціною продавали і Toyota Camry 2008 року з пробігом.

Середня вартість авто з пробігом по регіонах

Ось які середні ціни (у гривнях) пропонувалися на авто з пробігом за даними OLX Авто в період з квітня по червень 2022 року в областях, де найбільше "торгували" машинами.

Які авто з пробігом обирають українці та де дешевше. Різниця - десятки тисяч

Які типи машин мають найбільший попит

Протягом дії нульового розмитнення в регіонах з найбільшою кількістю оголошень в інтернеті по купівлі/продажу серед всіх типів кузова авто фіксується істотне підвищення попиту на седани.

У квітні-червні було досить багато оголошень на такі авто в Київській та Дніпропетровській областях. Крім того, в Івано-Франківській та Львівській областях кількість оголошень по таких типах кузова збільшилася на 81,5% в порівнянні з мирним часом. У цих регіонах також удвічі частіше стали продавати хетчбеки, універсали та позашляховики.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чому в Україні зараз ціни на старі автомобілі почали знижуватися.

А також перед цим ми публікували поради водіям, як правильно шукати авто з пробігом і де краще купувати.

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