Як позбутися від мошок на кухні: найпростіші способи

Мошки на кухні або у ванній кімнаті з'являються зазвичай раптово. Вони починають сідати на продукти, набридати на кухні та приносити масу незручностей.

Як швидко позбутися від мошок і чим вони небезпечні, розповіли в The Lime.

Звідки беруться мошки

Яйця мошок можуть перебувати на поверхні свіжих овочів і фруктів. Потрапляють вони у квартиру з вулиці, через сміттєпровід або вентиляцію.

Також мошки можуть бути в вазонах з кімнатними квітами, які часто і сильно поливають. А ще - на мокрих ганчірках і губках на кухні.

Як позбутися від мошок в будинку

На кухні потрібно зробити генеральне прибирання: помити плиту, добре протерти бічні стінки та духовку, почистити важкодоступні місця, прочистити слив раковини. Пол на кухні варто помити зі спеціальним засобом.

Всі ганчірки для миття підлоги, поверхонь, губки для посуду – замінити на нові.

Всі старі або зіпсовані фрукти та овочі потрібно утилізувати, а свіжі – ретельно мити під проточною водою і по можливості обробляти окропом.

Приділіть увагу кімнатним рослинам. Можливо, в деяких горщиках потрібно буде змінити землю. А також варто обмежити полив горщиків - мошки люблять вологе середовище і бруд.

Перевірте полки та шафи з крупами, всі поверхні – протерти мильним розчином з оцтом.

Всі ці способи можуть допомогти розв'язати проблему, але повністю позбутися від мушок буде трохи складніше. Якщо у вас немає можливості виїхати з квартири на деякий час і обробити приміщення інсектицидами, то допоможуть домашні засоби.

Як вивести мошок за допомогою домашніх засобів

Яблучний оцет

В банку 0,5 л налийте воду. Додайте 1 ст. ложку натурального яблучного оцту, налийте пару крапель шампуню, рідини для миття посуду або густого мильного розчину. Поставте ємність там, де мошок найбільше – вони самі злетяться в банку, і мильна вода створить плівку на їх крильцях. Рідина разом з мушками потім потрібно просто вилити.

Приманка

Візьміть одноразовий стакан або невелику пляшечку з широким горлом. На дно покладіть щось солодке (шматочок фрукта, цукерку). Потім накрийте ємність харчовою плівкою і зробіть невеликі отвори – щоб мошки могли потрапляти всередину. Залиште склянку на пару годин, а потім разом з мошками викидайте.

Липка стрічка

Вона діє для мошок точно також, як і для мух. Просто підвісьте в приміщення і зберіть на неї всіх комах. Таку стрічку потрібно регулярно міняти.

Спеції

Мошки дуже чутливі до різких запахів: гвоздиці, базиліку, полину, ромашці, розмарину, м'яті, лаванді. Насипте їх на невеликі тарілки або по всій квартирі – це відлякає мошок.

Також можна вчинити зі шматочками часнику – мошок відлякає запах від часточок часнику в різних місцях кухні. Ще вони не люблять запахи ефірних олій.