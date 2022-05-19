Ці прості способи допоможуть швидко розморозити рибу та зберегти її корисні властивості

Якщо ви заморожуєте рибу, то вартує дізнатися, як правильно її розморожувати. Все для того, щоб риба, яку ви приготуєте була смачною та корисною.
Як прискорити розморожування риби, зберігши її корисні властивості, інформує Ukr.Media.
Рибу потрібно покласти в поліетиленовий пакет, щоб воно помістилася в нього повністю. Далі потрібно випустити з пакета з рибою повітря, зав'язати і покласти в миску відповідного розміру.
Миску потрібно поставити в раковину і потримати під струменем холодної води деякий час, приблизно 15-20 хвилин.
Експерти кажуть, що вода повинна бути саме холодна. Щоб пакет з рибою не спливав, притисніть його яким-небудь предметом.
Якщо риби маленька, то 15-20 хвилин має бути достатньо для повного розморожування. Однак, якщо вона велика, тоді потрібно спочатку потримати її під сильним напором води, а потім залишити під слабким струменем на необхідний час.
Также є й інший варіант. Зокрема, можна просто потримати пакет з рибою в мисці з холодною водою, змінюючи воду кожні 10 хвилин.
Яка риба найкорисніша:
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