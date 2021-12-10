Ці прості правила допоможуть вам виглядати на 10 років молодше: ніякої магії

Виглядати молодше від свого віку - це мрія майже кожної людини. Заради цього багато хто ризикує лягти під ніж хірурга і витрачають божевільні гроші на косметичні процедури.

Однак фахівці порталу Eatthis назвали прості 10 правил, які легко допоможуть виглядати на 10 років молодше свого віку.

Не тріть очі

Видавати справжній вік можуть невеликі зморшки біля очей. Шкіра в цьому місці дуже ніжна і дуже чутлива.

Пам'ятайте про це і не тріть очі ні руками, ні рушником. Після вмивання акуратно промокніть їх від води.

Не шкодуйте грошей на сироватку

Хороша і безпечна сироватка для шкіри обличчя - це важливо. У складі обов'язково повинні бути вітаміни С, А та Е.

Варто проконсультуватися з дерматологом або косметологом, який допоможе вам підібрати продукт саме для вашої шкіри та уникнути алергії.

Пийте достатньо води

Цю пораду дають всі медики й вона не нова. Пийте води стільки, скільки вимагає ваш організм. Деяким потрібно не менше 8 склянок в день, деяким і 2 літри. Прислухайтеся до власного організму.

Використовуйте зволожувачі повітря, якщо це необхідно та уникайте дуже гарячої води в душі - це зневоднює.

Використовуйте холодну воду

Для ополіскування волосся після кондиціонера використовуйте більш прохолодну воду. Вона не повинна бути зовсім холодна, досить кімнатної температури. Це додасть волоссю пружність і блиск.

А прохолодний душ стимулює блукаючий нерв, який регулює рівень стресу.

Захищайте шкіру від сонця

Використовуйте для захисту шкіри від сонця правило 90 хвилин. Кожні півтори години наносьте крем, який захищає вашу шкіру.

Як показує одне дослідження, щоденне застосування крему від сонця, незалежно від погоди, знижує ризик передчасного старіння шкіри на 24%.

Завжди спите достатньо

Хороший колір обличчя, пружна шкіра і квітучий вигляд неможливі без повноцінного сну. Гормони стресу і нестача сну швидко руйнує колаген і прискорюють старіння.

Брак сну також з часом призводить до проблем з пам'яттю, викликає дратівливість і провокує депресію.

Посміхайтеся і смійтеся

Посмішка, хороші та доброзичливі відносини, радість в очах – все це допомагає виглядати краще і молодше. Сміх покращує роботу судин і знімає стрес.

Одягайте капелюх в сонячний день

Капелюх від сонця в літній період – обов'язковий атрибут. Використання крему від сонця - це добре, але капелюх підвищить захист вашого обличчя. Ваша шкіра відповість вам вдячністю, свіжістю і хорошим тонусом.

Перестаньте турбуватися про свій вік

Старіння організму - це звичайний фізіологічний процес і це ваша частина життя. Дотримуйтесь правильне харчування з високим вмістом білків, клітковини та корисних жирів.

Займайтеся спортом, більше дихайте свіжим повітрям, шукайте прості радості в житті.

Кілька зморшок не зробить вас гірше в очах рідних, друзів або колег. Ви не втратите від цього любов і повагу близьких.

Людина, яка в міру любить себе – заряджає позитивом і всіх, хто знаходиться навколо.

Використовуйте сучасні засоби

Якщо ви зважилися на ін'єкційні способи, то застосовуйте їх правильно і вчасно. Невелика кількість ботоксу при появі перших зморшок - це нормально. І при правильній процедурі це буде виглядати природно.

Проблему легше попередити, ніж намагатися щось зробити з більш глибокими лініями. Але для таких процедур вибирайте кваліфікованих косметологів.