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Не відходьте від дитини: Комаровський зробив батькам важливе попередження

STYLERЖиття    30.05.2019 - 21:19
Не відходьте від дитини: Комаровський зробив батькам важливе попередження
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський пояснив батькам, за яких умов дитину можна залишити в оселі без нагляду

Доктор Комаровський розповів про те, з якого віку і за яких обставин можна залишати дитину одну в квартирі. Про це відомий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше розповів про найнебезпечніший вид алергії, відповів на запитання мами хлопчика, віком 3,5 роки, яка посварилася з чоловіком через те, що відмовилася залишати дитину на 10 хвилин одну в квартирі.

Не відходьте від дитини: Комаровський зробив батькам важливе попередження

Комаровський розповів, коли дитину можна залишити без нагляду (фото: summitkids.ca)

За словами педіатра вік в даному питанні - не найголовніший критерій. Оскільки протягом 10 хвилин дитина може собі нашкодити - залізти, розбити, впустити, поламати, впасти, засунути, посковзнутися, проковтнути, вдаритися та інше. Але при цьому те ж саме може статися з дитиною і за хвилину і 30 секунд.

Найважливіший критерій - це те, наскільки безпечний для дитини будинок. Простір у квартирі повинен бути організований так, щоб мінімізувати всілякі неприємності, які можуть статися з дитиною, залишеною на деякий час без нагляду.

Не відходьте від дитини: Комаровський зробив батькам важливе попередження

Комаровський розповів, коли дитину можна залишити без нагляду (фото: summitkids.ca)

"Якщо по будинку розкидані таблетки, відкриті електричні розетки, вільний вихід на балкон, у ванній кімнаті на підлозі концентрований відбілювач, на печі окріп і т. д. - так дитя треба обійняти і не випускати, і не відпускати, і не відходити від нього ні на хвилиночку", - заявив доктор Комаровський.

Але якщо житло безпечне для перебування там дитини на самоті, то і в 3,5 роки малюка можна на короткий термін залишити без нагляду.

Не відходьте від дитини: Комаровський зробив батькам важливе попередження

Комаровський розповів, коли дитину можна залишити без нагляду (фото: summitkids.ca)

Раніше ми писали про те, що педіатр зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

До речі, Уляна Супрун повідомила важливі факти про страшну хворобу - розсіяний склероз, і пояснила, які симптоми свідчать про розвиток хвороби.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

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