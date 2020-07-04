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Як не застудитися від кондиціонера: важливі рекомендації від науковців

STYLERЖиття    04.07.2020 - 11:46
Як не застудитися від кондиціонера: важливі рекомендації від науковців
Застуда від кондиціонера - як не захворіти (фото: canva.com)

Лікарі стверджують, що захворіти через кондиціонер неможливо

З настанням спеки багато людей в квартирах і офісах знову почали активно використовувати кондиціонери. Саме тому варто звернути увагу на попередження лікарів і мікробіологів про те, що кондиціонер послаблює імунітет людини і піддає організм серйозному випробуванню.

Неможливо захворіти просто посидівши під кондиціонером. Але є ряд сформованих факторів, які можуть викликати застуду. Наприклад, якщо ви влітку з вулиці зайдете в приміщення з кондиціонерами - можете застудитися. Це безпосередньо пов'язано з перепадом температур.

Застуда - це завжди інфекція, а холод може просто спровокувати послаблення імунітету та прискорити розвиток цієї інфекції. Також кондиціонери дуже сушать повітря і в результаті цього слабшає імунітет слизової оболонки носа та верхніх дихальних шляхів. Тому краще використовувати кондиціонери, які зволожують повітря.

Сама небезпечна бактерія, яка досить широко поширена в системах охолодження повітря, - легіонела. Ця бактерія викликає пітсбурзьку пневмонію - важке інфекційне захворювання, яке закінчується летально у 15% випадків.

За словами лікарів, такий різновид пневмонії не пов'язаний з побутовими кондиціонерами. До того ж небезпеку можуть представляти тільки дуже великі концентрації таких бактерій.

А що стосується застуд при різких перепадах температур, коли люди з гарячого повітря заходять в охолоджене приміщення, то вони в першу чергу викликані ослабленням імунітету.

Нагадаємо, що експерт розповів про економіку України після карантину.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України болезнь
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