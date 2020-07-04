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Как не простудиться от кондиционера: важные рекомендации от ученых

STYLERЖизнь    04.07.2020 - 11:46
Как не простудиться от кондиционера: важные рекомендации от ученых
Простуда от кондиционера - как не заболеть (фото: canva.com)

Врачи утверждают, что заболеть из-за кондиционера невозможно

С наступлением жары многие люди в квартирах и офисах начали вновь активно использовать кондиционеры. Именно поэтому стоит обратить внимание на предупреждения врачей и микробиологов о том, что кондиционер ослабляет иммунитет человека и подвергает организм серьезному испытанию.

Невозможно заболеть просто посидев под кондиционером. Но есть ряд сложившихся факторов, которые могут вызвать простуду. Например, если вы летом с улицы зайдете в помещение с кондиционерами - можете простыть. Это напрямую связано с перепадом температур.

Простуда - это всегда инфекция, а холод может просто спровоцировать ослабление иммунитета и ускорить развитие этой инфекции. Также кондиционеры очень сушат воздух и в результате этого ослабевает иммунитет слизистой оболочки носа и верхних дыхательных путей. Поэтому лучше использовать кондиционеры, которые увлажняют воздух.

Самая опасная бактерия, которая довольно широко распространена в системах охлаждения воздуха, - легионелла. Эта бактерия вызывает питтсбургскую пневмонию - тяжелое инфекционное заболевание, которое заканчивается летальным исходом в 15% случаев.

По словам врачей, данная разновидность пневмонии не связана с бытовыми кондиционерами. К тому же опасность могут представлять только очень большие концентрации таких бактерий.

А что касается простуд при резких перепадах температур, когда люди из горячего воздуха заходят в охлажденное помещение, то они в первую очередь вызваны ослаблением иммунитета.

Напомним, что эксперт рассказал об экономике Украины после карантина.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины болезнь
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