Наслідки карантину плачевні: експерт розповів про економіку України

Карантин в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Карантин негативно вплинув на економіку країни

Економічні наслідки карантину відчутні для кожного українця. При цьому, розвинені країни переживають кризу важче, ніж Україна, яка спробувала вести правильну економічну політику.

За словами експерта, проблема не стільки у рівні підтримки, виділеної в бюджеті, скільки в її освоєнні. Наприклад, є фонд по коронавирусу на 65 млрд, але він не використовується повністю. Це означає, що деякі програми розробили, але не виконали у повному розмірі, передає видання "Сьогодні".

"Візьмемо програму кредитування "5-7-9%" - тільки 700 осіб, бізнесів скористалися на рівні всієї країни. Це дуже маленький відсоток. Тобто програма є, але вона неефективно працює. Тому десь ми не допрацьовуємо на рівні фактичної допомоги бізнесу і людям", - зазначив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Крім того, є структурні проблеми. Наприклад, багато людей працюють як Фопи, і у них немає стажу, вони приходять отримати гроші по безробіттю, а їм платять 1000 в місяць, хоча вони мали набагато більший дохід, який втратили.

За словами Мілованова, держава не здатна швидко адаптуватися і використовувати механізми, які використовують інші країни. Наприклад, у США людям на рахунки одразу перерахували допомогу. В Україні на такий крок не пішли.

"Це нелегко зробити на практиці, але можливо. Всі люди подають заявку онлайн, ідентифікуються через податкові номери. Але знову ж таки, банківські рахунки є не у всіх", - резюмує експерт.

При цьому робота волонтерів, які організували доставку продуктів і ліків для літніх людей, президенту Київської школи економіки сподобалася. Однак цього недостатньо.

"Нам потрібен системний підхід, а не щоб в критичні моменти суспільство ривками об'єднувалося і здійснювало героїчні вчинки. Це дуже емоційно і показує якість суспільства, але потрібна системна робота держави", - заявив фахівець.

Деякі аналітики стверджують, що криза буде тривати не менше 10 років. За цей час в країнах виникнуть колосальні борги, вартість валют знизиться, відбудеться переформатування ринку праці та деглобалізація.

Після пандемії світ буде характеризуватися посиленням обмежень на пересування товарів, послуг, капіталу, праці, технологій, даних та інформації. Це вже відбувається в таких галузях, як фармацевтика, виробництво медичних матеріалів та обладнання, а також продовольства.

Нагадаємо, експерти відповіли, чому коронавірус не можна лікувати антибіотиками.

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Автор: Дарина Яновська